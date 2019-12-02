الإثنين 2 ديسمبر 2019

5 دقائق فقط هي كل ما تحتاج إليه لضمان أن تحظى بسنوات عمر سعيدة ومديدة، هذا ما توصلت إليه آخر الأبحاث ولكن ما الذي يمكن فعله في خمسة دقائق!



- نزول السلالم بدلاً من صعودها يطيل العمر: في المجلات، ينصح الرياضيون بالتخلي عن المصاعد الكهربائية واللجوء الى السلالم للحصول على تمرين عضلات ممتاز، بالاضافة الى ذلك ينصح الخبراء بمحاولة نزول السلالم بالعكس كنوع من الترفيه ولكن لمسافة قصيرة حتى لا تؤذي نفسك.

- كتابة الاحراف الابجدية بفمك وليس يدك: هذا التمرين رائع خصوصاً للاشخاص الذين يتسمرون امام شاشات التلفاز أو الحاسوب لساعات طويلة، كتابة الاحرف بالفم تساعد على تحريك عضلات الرقبة بطريقة مثالية مما يساعد على فك اي توتر او تشنج فيها.

Advertisements

- المضمضة بملح البحر: صحة الفم والاسنان اساسية لطول العمر فأكثر الامراض التي تصيب القلب والشرايين مرتبطة بصحة الفم، قم بمضمضة فمك بماء مذاب به كمية من ملح البحر للحصول على فم نظيف وخال من الجراثيم مع الحفاظ على صحة الفم بشكل منتظم.

- تمارين التنفس: ينصح الطبيب المشهور آموسوف بتقنيات التنفس لتدريب خلايا الجسم على الاستمرار بالحياة في ظروف صعبة، فبدلاً من استنشاق الاوكسجين باستمرار درب نفسك على حبس نفسك قدر ما تستطيع للحصول على فوائد صحية حاول القيام بذلك لمدة 3 دقائق اذا امكن.

- تناول الجزر واللفت والتفاح والملفوف: قد لا تتخيل عدد الشباب المصابين بالبواسير في سن الثلاثينات ولمعلوماتك، يقدر عدد المصابين بالبواسير في اوروبا بحوالي 40%، وكل عام تزداد نسبة الالم والازعاج هذه مع زيادة اهمال تناول الخضار والالياف بشكل خاص.