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شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مذهلة للمواليد البنات مستوحاة من الأزهار.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
هل أنتِ من عشّاق عالم الزهور والورود، وتبحثين عن إسم مميز لطفلتكِ المنتظرة؟ أخرجي عن المألوف وكل ما هو تقليدي وإجعلي مصدر وحيكِ أجمل الأزهار حول العالم!
ولا تقلقي، فقد جمعنا لكِ في هذا السياق بعض أسماء البنات المذهلة والجديدة، فاختاري منها الأجمل للزهرة الجديدة المنتظرة في حياتكِ.
Dahlia: الداليا هي نبتة عشبية جميلة، تنشأ أساساً في المكسيك.
Iris: وهي زهرة بنفسجية اللون، إلاّ أنّ إسمها يأتي من المعنى الإغريقي لقوس القزح.
Acacia: الأكاسيا هي أقرب إلى شجيرة شائكة مما هي إلى زهرة، ولكنها في غاية الجمال.
Camellia: الكاميليا هي زهرة أسيوية رائعة.
Marigold: وتأخذ هذه الزهرة إسمها من لونها الذهبي الساطع.
Zahara: وذلك تيمّناً بالزهرة Zinnia Zahara.
Senna: وهي نبتة كبيرة مزهرة باللون الأصفر.
Aster: وتتميّز هذه الزهرة بلونها البنفسجي الساطع.
Azalea: وهي شجيرة مزهرة تكون إجمالاً باللون الزهري أو البنفسجي.
Ren: وهي الكلمة اليابانية المستعملة لوصف زهرة اللوتس.
Begonia: وتشبه هذه الزهرة الورد الجوري إلى حدّ كبير.
Flora: وهذه الكلمة تعني حرفياً "زهرة".
Calla: وأصل هذا الإسم إغريقي، ويعني الجمال، كما هو مختصر لزهرة calla lily.
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