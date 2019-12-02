شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن مرض هيموكروماتوزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيموكرزماتوزيز أو ترسب الأصبغة الدموية، مرض نادر ولكنه خطر كبير علي صحة الإنسان الذي يتعرض للإصابة به، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا الأمراض وذلك وفقا لموقع " .medscape و webmed".



ما هو مرض هيموكروماتوزيز

ما هو مرض هيموكروماتوزيز؟

هذا المرض يعني امتصاص الجسم لنسبة كبيرة من الحديد بعد تناول الطعام، ويتم تخزين الحديد في أعضاء الجسم وهذا يتسبب في الإصابة في تعرض بعض أعضاء الجسم للعديد من الأضرار كمشاكل في القلب وأمراض الكبد والسكر، ويكون العامل الوراثي هو السبب الرئيسي في الإصابة به.

ما هي أسباب الإصابة مرض هيموكروماتوزيز؟

هناك العديد من الأسباب التي تودي للإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية أو مرض هيموكروماتوزيز، ومنها:

-يحدث هذا المرض طريقة لطفرة في جين ينتقل من الأبوين إلى الأبناء، وهذا يعني أن هذا المرض وراثي.

-يقوم الكبد بإفراز هرمون الهيبسيدين المسئول عن تخزين والتحكم في نسبة الحديد في الجسم، وفي حالة الإصابة بهذا المرض يتأثر بشكل كبير ويزيد من فرص امتصاص نسبة كبيرة للحديد في الجسم دون الحاجة إليها، وهذا يزيد من فرص الإصابة بفشل في القلب وتليف الكبد.



اسباب مرض هيموكروماتوزيز

ما هي أعراض الإصابة بمرض هيموكروماتوزيز؟

هناك العديد من الأعراض التي تساعد في معرفة حقيقة الإصابة بالمرض، ومنها:

-ألم شديد في الجسم.

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-الإصابة بالتهاب المفاصل.

-ألم شديد في البطن.

-الإعياء الشديد، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-الضعف الجنسي.

-الإصابة بمرض السكر.

-تليف الكبد.

-فشل القلب.



علاج مرض هيموكروماتوزيز

ما هو علاج مرض هيموكروماتوزيز؟

سحي الدم هو الحل للتخفيف من نسبة الحديد المترسب في الجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في عودة مستويات الحديد إلي طبيعتها في الجسم.