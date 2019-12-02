هكذا تزيلين المكياج بستخدام زيت الزيتون!

الإثنين 2 ديسمبر 2019

هل تريدين الحصول على بشرة مشرقة خالية من التجاعيد؟ هل جربت يوماً المنتجات العضوية والطبيعية لإصلاح الضرر والتلف الذي لحق ببشرتك؟ هل تبحثين عن طرق صحية وأكثر أماناً لإزالة ماكياجك هذا الموسم؟ إذا كان جوابك نعم، عليك استخدام زيت الزيتون، ففوائده على البشرة كثيرة جداً، اقرأي هذا الموضوع لتتعرفي عليها.



للبشرة العادية تحتاجين إلى :

- نصف كوب من زيت الخروع.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- قطعة قطنية نظيفة.

ماذا تفعلين؟

- اخلطي المكونات وضعيها في مرطبان.

- ضعي قليلاً من مزيج الزيت على بشرتك الجافة ودلكيها به.

- مرري القطعة القطنية تحت مياه دافئة، اعصريها وضعيها بلطف على وجهك لمدة دقيقة.

- ها أنت قد أزلتي الماكياج وحصلتي على بشرة نظيفة.

إذا كانت بشرتك دهنية يمكنك أن تخلطي ثلاثة أكواب من زيت الخروع وكوب واحدة من زيت الزيتون، أما إذا كانت جافة فبالعكس ثلاثة زيت زيتون وواحدة زيت الخروع.

وصفة بديلة إذا كان من الصعب حصولك على زيت الخروع استعملي زيت الزيتون كما يلي تحتاجين إلى :

Advertisements

- زيت زيتون إكسترا.

- قطن.

- مياه.

-منشفة نظيفة.

ماذا تفعلين؟

- اغمسي القطنة بالزيت ومرريها حول عينيك، وجنتيك وجبهتك.

- دلكي وجهك بالقطنة حتى يزال الماكياج.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر حتى تزيلي مابقي من الزيت.

فوائد استخدام زيت الزيتون.

- زيت الزيتون هو طبيعي بالكامل يحوي على الفيتامينات والماء وهو عضوي أي بشرتك لن تعاني من أي تعب وليس له أي تأثيرات جانبية.

- زيت الزيتون لن يسبب أي مشكلة لبشرتك وماسمات وجهك لن تتعرض أبداُ للانسداد.

- يحوي زيت الزيتون في تركيبته على العديد من الزيوت الأساسية، مما يجعل له تأثير علاجي على بشرتك.

- سيمنح بشرتك التوازن ويجعلها أقل عرضة للتهيج الخارجي.

- يحتوي زيت الزيتون مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة.

- يناسب جميع أنواع البشرة.