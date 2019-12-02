هذا ما يحدث لجسمك بعد تناولكِ وجبة سريعة في ساعة واحدة!

الإثنين 2 ديسمبر 2019

صحيح أنّ الطعام يزوّد الجسم بالطاقة وبالصحّة ولكن هناك بعض الأنواع منه التي تؤذيه بشكل كبير وهي كما بات معروف: الوجبات السريعة. أنتِ بالطبع تسمعين من هنا هناك أنّ كثرة استهلاك الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض خطيرة ولكنّ اليوم سنخبركِ ماذا تفعل وجبة سريعة واحدة فقط عندما تدخل إلى الجسم. لن ترغبي بتناولها مجدداً!



أوّل 10 دقائق: إنّ الدماغ يحبّ المأكولات الغنيّة بالسعرات الحراريّة، وفي العادة تتراوح نسبة السعرات في وجبة سريعة واحدة بين 700 و 1000 سعرة. هذه المأكولات بعد دخولها بـ 10 دقائق إلى الجسم تجعل الدماغ يفرز مادّة الدوبامين التي تجعل الشخص مدمناً على هذه الوجبات.

بعد 20 دقيقة: تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من سكر الفواكه والصوديوم. هذه المكوّنات تجعلكِ تدمنين أيضاً على هذه الوجبات.

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بعد 30 دقيقة: تحتوي الوجبات السريعة تقريباً على 970 ميلليغرام من الصوديوم. هذه الكميّة كافية للتسبّب بالجفاف في الجسم. في العادة، الجسم ليس قادراً على التفريق بين الجوع والعطش، فيلجأ إلى تناول المزيد من الطعام.

بعد 40 دقيقة: أنتِ ما زلت جائعة وذلك لأنك خسرت القدرة على التحكم بمستوى السكّر في الدمّ، وأنتِ الآن تريدين تناول المزيد من الطعام.

بعد 60 دقيقة: في العادة، تأخذ عملية الهضم ما بين 24 و72 ساعة ولكنّ الوجبات السريعة الغنيّة بالدهون تأخذ وقتاً أطول ولا أقصد هنا بضع ساعات أكثر بل 3 أيّام! وأنتِ ما زلت تتناولين المزيد من الطعام لأنكِ جائعة.

والنتيجة: سمنة، بدانة وأمراض مستعصيّة أوّلها سرطان الثدي والسكري والأمراض القلبية. هذه المأكولات لا تحرقها أيضاً الرياضة بسهولة.