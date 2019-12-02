شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات ضرورية للرجل وفق عمره.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 أوصى البروفيسور الألماني "تيودور كلوتس" الرجال بإجراء فحوصات دورية بدءاً من منتصف العمر، لأن التشخيص المبكّر يزيد من فرص علاج بعض الأمراض، حتى الخطيرة منها مثل سرطان البروستاتا.

وأضاف كلوتس، عضو مؤسسة "صحة الرجال" الألمانية، أنّه ينبغي إجراء الفحوصات التالية : – بدءاً من عمر 35 عاماً: كل عامين فحص أمراض القلب والأوعية الدموية والكُلى وسرطان الجلد. Advertisements – بدءاً من عمر 45 عاماً: سنوياً فحص البروستاتا والأعضاء التناسلية الخارجية . – بدءاً من عمر 50 عاماً: سنوياً فحص سرطان الأمعاء من حيث وجود دم في البراز . – بدءاً من عمر 55 عاماً: كل عامين فحص سرطان الأمعاء فحص البراز أو إجراء منظارين على الأكثر .

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