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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة فعالة لتبيض الأسنان بالملح.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
كل شخص يسعي لأن تكون أسنانه بيضاء دائما، للتمتع بإبتسامة جميلة و جذابة، لا تشعره بالحرج من مظهر أسنانه، ومن المفيد أن هذا في الشأن توجد مجموعة من الطرق الطبيعية والتي تساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض وبريق ولمعان، وهي طرق سهلة للغاية، سنتحدث اليوم من بينهم عن طريقة تبييض الأسنان بالملح.
طريقة تبييض الاسنان بالملح :
1- خلط ملح خشن مع عصير ليمون وإضافة قليلا من الماء الدافئ لهم حسب الحاجة حتى تصبح عجينة، و حفظه في الثلاجة، وغسيل الأسنان به بدلا من معجون الأسنان بعد كل وجبة، والقيام بذلك مرتين أسبوعيا.
2- غمس إصبع اليد المبلل بالماء في مسحوق ملح خشن، وتنظيف الأسنان بالإصبع، مع مراعاة عدم جرح اللثة، والقيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.
3- خلط ملح طعام خشن مع بيكربونات صوديوم، وتنظيف الأسنان بالخليط، مرتين أسبوعيا.
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