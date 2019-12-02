صحة ورشاقة

هل تناول الطماطم غير الناضجة قد يؤدي للموت؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 ديسمبر 2019

حذر مركز استعلامات المستهلك الألماني ‫من أن تناول ثمار الطماطم غير الناضجة قد يؤدي إلى الوفاة.

 

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‫وأوضح المركز الألماني أن ثمار الطماطم غير الناضجة ذات اللون الأخضر ‫تحتوي على مادة السولانين السامة، والتي تتسبب -وفقاً للكمية ‫المتناولة- في الإصابة بالصداع أو آلام في المعدة أو الغثيان أو القيء ‫أو الحكة أو حرقان في الحلق، حسبما ذكر موقع 24.

 

‫وفي حال تناول جرعة كبيرة تتراوح بين 3 و6 مليغرامات لكل كيلوجرام من ‫وزن الجسم، فقد تتسبب مادة السولانين في الوفاة، لذا شدد المركز ‫الألماني على ضرورة ألا يتناول الأطفال خاصة الطماطم غير الناضجة.

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