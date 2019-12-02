- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الطماطم غير الناضجة قد يؤدي للموت؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
حذر مركز استعلامات المستهلك الألماني من أن تناول ثمار الطماطم غير الناضجة قد يؤدي إلى الوفاة.
وأوضح المركز الألماني أن ثمار الطماطم غير الناضجة ذات اللون الأخضر تحتوي على مادة السولانين السامة، والتي تتسبب -وفقاً للكمية المتناولة- في الإصابة بالصداع أو آلام في المعدة أو الغثيان أو القيء أو الحكة أو حرقان في الحلق، حسبما ذكر موقع 24.
وفي حال تناول جرعة كبيرة تتراوح بين 3 و6 مليغرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم، فقد تتسبب مادة السولانين في الوفاة، لذا شدد المركز الألماني على ضرورة ألا يتناول الأطفال خاصة الطماطم غير الناضجة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تناول الطماطم غير الناضجة قد يؤدي للموت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.