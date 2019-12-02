فالترمس ليس فقط للتسلية.. تعرف على فوائده

الإثنين 2 ديسمبر 2019

من منا لم يجرب تناول الترمس كنوع من التسالي إن في البيت أو المطاعم أو الموائد والحفلات؟ إن طعمه اللذيذ والخفيف يجعل منه واحداً من أفضل أنواع التسالي على الإطلاق.



لكن إن كنت لا تعرفين، فالترمس ليس فقط للتسلية، بل يمكنه مساعدتك على الحفاظ على الصحة والرشاقة.

واظبي على تناول 15 حبة ترمس وهي ستساعدك في خسارة الوزن، ذلك لأن الترمس يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية إلى جانب فوائده الطبية كمحاربة السرطان، وتنظيم نسبة السكر في الجسم.

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إليك بعض أهم النواحي الصحية للترمس:

- الترمس مصدرٌ هام للمغنيزيوم، وبالتالي فإن تناوله يساعد في المحافظة على صحة العظام ونموها وتقوية العضلات، إضافةً لحماية النخاع الشوكي والمخ وتقوية الأوعية الدموية.

- يحافظ على صحة الجهاز العصبي ومنع الإصابة بجلطات الدماغ، وذلك لاحتوائه على حمضي "الفوليك" و"الثيامين".

- يحتوي الترمس على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تخفيف الشعور بالجوع، كما يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في نمو خلايا الجسم، والحفاظ على وظيفة الجهاز المناعي، وكذلك الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

- للترمس دورٌ فعَال في تنشيظ الصحة الإنجابية وتنظيم النشاط الجيني، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزنك.