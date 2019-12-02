ما هي أعراض سرطان المبيض؟

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يعد سرطان الثدى والرحم من أشهر الأورام السرطانية بين النساء وأكثرها خطورة، لكن أغلب النساء تجهل أن هناك نوعا آخر من الاورام لا يقل خطورة عن أورام الثدى والرحم وهو سرطان المبيضين.



* أعراض سرطان المبيض

تبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، فسرطان المبيض يعد من أكثر أنواع الأورام غموضا فى أعراضه، وغالبا ما يعزى سبب الأعراض لاضطرابات الجهاز الهضمى، نظرا لطبيعيتها التى تقارب أعراض الأمراض الهضمية كالإمساك والانتفاخ وآلام البطن وتهيج القولون، وربما لذلك السبب يتأخر تشخيص سرطان المبيض وتزداد خطورته.

* عوامل ترفع فرص تعرضك لسرطان المبيض

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الأمراض الوراثية تلعب دورا كبيرا فى زيادة فرص التعرض للإصابة بأورام الثدى، إلا أن الأمر يختلف قليلا فى أورام المبيض، حيث لا يتجاوز دور العوامل الوراثية فى رفع فرص التعرض للمرض لنسبة تتجاوز 10 % من النساء، وهى تعد نسبة ضئيلة إلى حد كبير، مقارنة بنفس الدور الذى تلعبه العوامل الوراثية فى رفع فرص الإصابة ببعض الأورام الأخرى الخاصة بالنساء.

يوضح أبو النجا أن هناك بعض العوامل الأخرى التى ترفع من فرص التعرض لأورام المبيض وأهمها:

- عدم الإنجاب.

- الوصول لمرحلة البلوغ مبكرا وحدوث انقطاع الطمث فى مراحل متأخرة.

- فى بعض الحالات القليلة قد ترفع موانع الحمل الهرمونية من فرص التعرض لأورام المبيض.

- الإصابة بتكيسات المبيض لفترات طويلة مع إهمال العلاج.

تشخيص سرطان المبيض عن طرق تشخيص سرطان المبيض، يوضح أبو النجا أنه للأسف فإن أغلب الحالات التى يكتشف فيها المرض تكون مصادفة من خلال ملاحظة الطبيب لكتله غير طبيعية حول المبيض بأشعة السونار، ويتم التشخيص من خلال سحب عينة من تلك الكتلة وتحليلها.