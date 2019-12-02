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شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات سحرية طبيعية تخلصك من الحموضة! والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
الاحساس بالحموضة من المشكلات الصحية التي تسبب الازعاج لمن يصاب بها وخصوصا انها قد تتكرر باستمرار لدى الشخص وتجعله غير قادر على تناول وجباته المفضلة او مشاركة الاهل والاصدقاء فى طعامهم.
واذا كنت عرضة للاحساس بالحموضة نقدم لكم مجموعة من النصائح :
-عدم الاستلقاء او النوم بعد الاكل مباشرة
-عدم دفع الجسم الى الامام اثناء بلع الطعام
-تجنب تناول الاطعمة المسبكة والاطعمة الدهنية والمخللات والاطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل والحمضيات والطماطم
-ابتعد عن التدخين لانه يؤدي الى الحموضة
-بعض المسكنات والمضادات الحيوية ومضادات الالتهابات تؤدى للحموضة لذلك لابد من استشارة الطبيب فبل تناولها.
*مكونات طبيعية تخلصك من الحموضة:
-تناول الموز حيث ان الموز يحتوي على مواد قلوية تقضي على الاحساس بالحموضة
-خل التفاح بساعدالجسم فى التخلص من السموم ويحسن عملية الهضم ويساعد فى التخلص من الحموضة
-لابد من تناول وجبات غذائية تحتوى على المعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم وكذلك بعض انواع الاغذية القلوية والخضروات ذات الاوراق الخضراءل انها تساعد على زيادة نسبة القلويه بالجسم كما انها تساعد على بسط العضلات التي يؤدي تقلصها للاحساس بالحموضة.
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