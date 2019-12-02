شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تعالج ضعف الدورة الدموية وتمنع أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة وقوة الدورة الدموية ليست جيدة فقط لقلبك ولكن للجسم كله، فهى المسئولة عن حمل الدم المواد الغذائية الأساسية وتوزعها على جميع أجزاء الجسم.

لا يؤثر ضعف الدورة الدموية على أداء القلب فحسب، بل سيعيق أيضًا الصحة البدنية والعقلية العامة للشخص، وتعد تقلص الأوعية والإفراط في التدخين والشرب بعض من أسباب ضعف الدورة الدموية، وعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى انسداد الشرايين وفشل القلب في أسوأ الأحوال.

إذا كنت لا تريد أن تقع فريسة لأي مرض متعلق بالقلب، يجب أن تعمل لديك الدورة الدموية بشكل جيد، إذا واجهت هذه الأعراض قد تعانى من ضعف الدورة الدموية :

الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين.

تورم في اليدين والكاحلين القدمين والساقين.

تشنجات في العضلات والمفاصل.

توسع الأوردة.

قرحة المعدة.

الإعياء.

ضعف التركيز.

تغير لون البشرة.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

أنظمة غذائية لتحسين الدورة الدموية

الطماطم

تم العثور على أن تناول الطماطم تعمل على فتح الأوعية الدموية الضيقة لتحسين الدورة الدموية، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، تقلل الطماطم من نشاط الإنزيم في الجسم يتم جمعه في الأوعية الدموية ويؤثر على تدفق الدم وضغط الدم للشخص.

الرمان

تعتبر فاكهة الرمان كبيرة لصحة القلب حيث يقال إنها تنظم ضغط الدم وعلاج ارتفاع ضغط الدم، بسبب أنها تحتوي على مادة البوليفينول والنترات التي تعمل على تحسين الأوكسجين في أنسجة العضلات وبالتالي تحسن تدفق الدم.

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الأفوكادو

يحتوى على مستويات عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وعند تناولها يوميًا تدعم صحة القلب عن طريق تحسين الدورة الدموية في الجسم.

البصل

يحتوي البصل على كمية جيدة من مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تساعد على توسيع الأوردة والشرايين لزيادة تدفق الدم، وتناول 4 جرام من البصل بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تمدد الشرايين مما يزيد من تدفق الدم، كما أن له خصائص مذهلة مضادة للالتهابات لتقليل الالتهاب في الأوعية الدموية وبالتالي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الثوم

يحتوي الثوم على "الأليسين" وهو مركب كبريتي يوجد لتنظيم ضغط الدم، كما أنه يوسع الشرايين والأوردة لزيادة تدفق الدم، ويمكن أن يؤدى تناول 1200 ملج من الثوم كل يوم إلى زيادة الدورة الدموية في غضون 2-3 أشهر.