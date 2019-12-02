شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى امومة.. دليلك الكامل للعمليات الحيوية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الأمهات غير قادرين على التعامل مع أطفالهم الرضع خصوصا فى تجربتهم الأولى للأمومة، وهناك علامات حيية هامة فى حياة الرضيع يجب التعرف عليها حيث يمكن لهذه المعلومات الهامة أن تخبر مقدمًا عن الحالة الصحية العامة للطفل.

ووفقا لتقرير لموقع " healthline" فالعمليات الحيوية تشمل ضغط الدم، معدل ضربات القلب (النبض)، معدل التنفس،درجة الحرارة.

القيم الطبيعية للعلامات الحيوية للبالغين معروفة ، ولكنها غالبًا ما تكون مختلفة بالنسبة للأطفال ، حسب العمر، قد تلاحظ أن بعض العلامات الحيوية أقل من البالغين ، بينما البعض الآخر أعلى، إليك ما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بالعلامات الحيوية والطفل.

العلامات الحيوية للرضع

معدل التنفس والنبض عند الرضع أعلى من البالغين، لأن عضلات الرضيع ليست متطورة خاصة عضلة القلب والعضلات التي تساعد في التنفس.

إذا لم يستطع قلب الرضيع أن يمتد كثيرًا بسبب ألياف العضلات غير الناضجة ، فيجب أن يضخ بمعدل أسرع للحفاظ على تدفق الدم عبر الجسم، نتيجة لذلك ، يكون معدل ضربات قلب الرضيع أسرع في كثير من الأحيان يمكن أن يكون أيضا غير منتظم.

عندما يكبر الرضيع ، يمكن أن تمتد عضلة القلب وتقلص بشكل أكثر فعالية هذا يعني أن القلب لا يجب أن ينبض بالسرعة لنقل الدم عبر الجسم.

إذا كان معدل ضربات قلب الرضيع أقل من المعدل الطبيعي ، فغالبًا ما يكون ذلك مصدر قلق. تشمل الأسباب المحتملة لبطء معدل ضربات القلب ، المعروف أيضًا باسم بطء القلب ، عند الرضع:

لا يوجد ما يكفي من الأكسجين.

انخفاض درجة حرارة الجسم.

آثار الدواء.

مشكلة القلب الخلقية.

بينما يمكن أن يكون هناك اختلافات ، بالنظر إلى الحالة العامة للطفل ، فإن متوسط ​​العلامات الحيوية للطفل هي:

معدل ضربات القلب (الوليد إلى 1 شهر): 85 إلى 190 عند الاستيقاظ.

معدل ضربات القلب (من شهر إلى سنة واحدة): من 90 إلى 180 عند الاستيقاظ.

معدل التنفس: 30 إلى 60 مرة في الدقيقة.

درجة الحرارة: 98.6 درجة فهرنهايت

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معدل ضغط الدم عند الرضع:

حديثي الولادة (من 96 ساعة إلى شهر واحد): من 67 إلى 84 ضغط الدم الانقباضي (العدد الأعلى) أكثر من 31 إلى 45 انبساطي (العدد السفلي)

الرضيع (من 1 إلى 12 شهرًا): من 72 إلى 104 انقباضي خلال 37 إلى 56 من الانبساطي

علامات حيوية للطفلبعد أن يبلغ الطفل عامه الأول ، تتقدم علاماته الحيوية نحو القيم البالغة من سن 1 إلى 2 ، يجب أن يكونوا:

معدل ضربات القلب: 98 حتي 140 نبضة في الدقيقة.

معدل التنفس: 22 إلى 37 نفسا في الدقيقة.

ضغط الدم: الانقباضي 86 إلى 106 ، الانبساطي 42 إلى 63.

درجة الحرارة: 98.6 درجة فهرنهايت.

علامات حيوية ما قبل المدرسة

عندما يبلغ الطفل من 3 إلى 5 سنوات ، يكون متوسط ​​علاماته الحيوية:

معدل ضربات القلب: 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة.

معدل التنفس: 20 إلى 28 نفسًا في الدقيقة.

ضغط الدم: الانقباضي 89 حتي 112 ، الانبساطي 46 حتي 72.

درجة الحرارة: 98.6 درجة فهرنهايت.

سن المدرسة (من 6 إلى 11 سنة)

متوسط ​​العلامات الحيوية للطفل الذي يتراوح عمره بين 6 و 11 سنة هي:

معدل ضربات القلب: 75 إلى 118 نبضة في الدقيقة.

معدل التنفس: من 18 إلى 25 نفسًا في الدقيقة.

ضغط الدم: الانقباضي 97 إلى 120 ، الانبساطي 57 إلى 80.

درجة الحرارة: 98.6 درجة فهرنهايت.