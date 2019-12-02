شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات صحية تمنع إصابتك بالضمور البقعى للعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضمور البقعى من أمراض العين الشائعة التى تصيب كبار السن وهو معروف بتسببه في عدم الرؤية المركزية بسبب تلف أو ضمور البقعة - وهي منطقة صغيرة في الجزء الخلفي من العين، فى هذا التقرير نتعرف على طرق منع الضمور البقعى، وفقاً لموقع كلية الطب بجامعة ميتشجان الأمريكية.

وهناك عدة عوامل تزيد خطر الإصابة بالضمور البقعى منها تقدم العمر، فمن المرجح أن يحدث المرض بعد سن الستين، كما أنه أكثر شيوعًا بين النساء وذوى البشرة البيضاء.

لهذا السبب يجب على المرضى المعرضين للخطر إجراء فحوصات منتظمة للعين تشمل توسع حدقة العين واختبارات تنكس البقعة الصفراء، مثل اختبار التصوير المقطعي البصري.



الوقاية من الضمور البقعى

طرق الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر-الاقلاع عن التدخين

التدخين قد يضاعف من خطر الإصابة بمرض الضمور البقع، وهذه العادة تعرضك للجذور الحرة المسببة للأمراض، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا وتمنع المواد الغذائية من الوصول إلى شبكية العين، كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كان ذلك أفضل.

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-معرفة تاريخ عائلتك المرضى

الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يتأثرون بالضمور البقعى لديهم خطر أكبر بكثير في الإصابة بنفس المرض أيضًا، لذا إذا كان لديك أقارب مصابون بالضمور البقعى يجب أن تنتبه للأعراض المحتملة التي تتضمن صعوبة في التعرف على الوجوه أو التكيف مع الإضاءة الخافتة ورؤية الخطوط المستقيمة التي تبدو متموجة.

- أكل الخضروات الورقية

مثل:السبانخ واللفت، لأنها تمتلئ بالكثير من الفيتامينات المضادة للأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية على الحماية من التلف الخلوي الناجم عن الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تساهم في أمراض العين.



الضمور البقعى للعين

- تناول المكملات الغذائية

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نقص الفيتامينات، فهم أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعى، لذا يجب أن يسألوا طبيبهم عن مزيج من المكملات الغذائية المعروفة، حيث يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأشكال الضمور البقعى الأكثر حدة.

- ارتداء النظارات الشمسية

توفر هذه النظارات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق الذي يمكن أن يسبب تلفاً في شبكية العين من التعرض المتكرر.

- الحفاظ على ضغط الدم والوزن الصحى

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم إلى الحد من تدفق الدم إلى العينين، وبالتالي المساهمة في حدوث التنكس البقعى، كما أن فقدان الوزن هو وسيلة لخفض ضغط الدم المرتفع.