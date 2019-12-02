شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أطعمة ومشروبات تقلل فرص التعرض للإصابة بالجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نسبة كبيرة من الأشخاص لديهم قابلية الإصابة بالجلطات، وهذا الامر يرجع إلي وجود مشكلة ما في الجسم أو بـ الدم بشكل خاص، وهذا الأمر يتطلب العديد من النصائح للحد من التعرض لمثل هذه المشكلة التي قد تنهي علي حياة الشخص المصاب بها في حالة إهماله للعلاج.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الطبية للوقاية من الإصابة بـ الجلطات، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها بعض المشروبات التي تقلل فرص التعرض للجلطات ومنها:

-الكركم يحتوي علي مادة الكركمين التي تحافظ علي الصفائح الدموية بالجسم، وتقلل فرص التعرض للإصابة بالجلطات.

-الزنجبيل لديه القدرة علي تفتيت الجلطات بشكل كبير، لأنه يحتوي علي مواد كالأسبيرين هذه الأمور التي تقلل فرص الإصابة بالجلطات بشكل كبير لأنه ينشط الدورة الدموية.

-الكريز يعد من الفواكه الهامة لصحة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات، ولذا لا تتردد في تناولك له.

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-القرفة تحتوي علي مادة كومارين التي تساهم في عدم تجلط الدم، وتقلل فرص الإصابة بالجلطات.

-الثوم أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول لف من الثوم علي الريق يساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتقليل فرص الإصابة بالجلطات بشكل كبير.

-التخلص من الوزن الزائد من أهم النصائح التي تحميك من الإصابة بالجلطات، لأن تراكم الدهون في الأوردة والشرايين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

-الماء له خصائص كثيرة مفيد وهامة لجسمك، ولكن إذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات فعليك تناول الكثير من الماء للحد من الإصابة بالجلطات.

-ممارسة الرياضة يوميا لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالجلطات، لأنها تزيد من تدفق الدم في الجسم.