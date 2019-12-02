شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات يجب أن تعرفها عن مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان من أكثر الأمراض الخطيرة المسببة للوفاة حول العالم، ولكن على الرغم من انتشار المرض، فإن السرطان لا يتم فهمه جيدًا دائمًا، فيما يلي4 أشياء يعتقد الأطباء في مركز روجيل للسرطان بجامعة ميتشجان الأمريكية أنه يجب على الجميع معرفتها عن السرطان، وفقا للموقع الرسمى لجامعة ميتشجان. 4 أشياء يجب أن تعرفها عن مرض السرطان 1- عندما ينتشر السرطان من ورم أولي إلى جزء آخر من الجسم، فلا يزال المريض مصابا بهذا النوع من السرطان الأصلي الذى أصابه فى البداية 4 أشياء يجب أن تعرفها عن مرض السرطان 1- عندما ينتشر السرطان من ورم أولي إلى جزء آخر من الجسم، فلا يزال المريض مصابا بهذا النوع من السرطان الأصلي الذى أصابه فى البداية

إذا كان هناك مريضة مصابة بسرطان الثدي، على سبيل المثال، لكن الخلايا سرطانية انفصلت عن الورم الأصلي وانتشرت إلى الكبد أو المخ أو العظام أو الرئتين - وهي عملية تعرف باسم ورم خبيث – لا تزال المريضة مصابة بسرطان الثدي بدلاً من الكبد، وهكذا بالنسبة لأى نوع آخر من السرطان.

هذا التمييز مهم لأن السرطانات التي تبدأ في أنسجة الثدي لها خصائص مختلفة عن السرطانات التي تبدأ في أنسجة الكبد أو الرئة.

يتخذ الأطباء قرارات علاجية بناءً على خصائص نوع الورم الأساسي للمريض ، بالإضافة إلى الخصائص الفريدة للمرض الفردي للمريض.

2- العلاج المناعي الذى ظهر مؤخرا يساعد خلايا المناعة في الجسم على اكتشاف السرطان ومكافحته لكن هذا لا يعنى أنه حل سحرى.

في السنوات الأخيرة ، أظهر العلاج المناعى العديد من النتائج الواعدة ، خاصةً مع العلاج الكيميائي - مضاعفة متوسط مدة البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الرئة في تجربة سريرية واحدة ، على سبيل المثال

لكن يجب أن يفهم المرضى أن العلاج المناعي ليس مناسبا لكل المرضى، يعتمد مدى ملاءمة العلاج المناعي على نوع السرطان وخصائص كل مريض.

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السرطان

3- قد يكون التأخير في نتائج المختبر أو معمل التحاليل وفي صياغة خطة علاج محبطًا ، ولكن في معظم الحالات ، لن يؤثر قضاء بعض الوقت في وضع خطة مدروسة على النتائج.

قد يكون من الصعب انتظار نتائج المختبر ، لمعرفة ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بالسرطان أو ما إذا كان السرطان الذي تم علاجه سابقًا قد عاد.

وعلى الرغم من أن الخوف والقلق والعواطف الأخرى قد ترتفع ، فإن هذا أمر طبيعي.

من المهم أيضًا أن تبدأ العلاج بخطة علاج واضحة ومستنيرة - والتي قد تشمل اختبارات إضافية ، أو حتى رأي طبي آخر.

4- يمكن الحصول على رأي طبيب آخر

سواء كنت على لا تعرف إصابتك بالسرطان أم لا أو تفكر في تغيير مسار العلاج ، يجب أن يكون طبيبك منفتحًا على التفكير في الخيارات.

يقول مايكل سابيل ، دكتوراه في الطب ، وأستاذ ويليام دبليو كون كوليجيت للأورام الجراحية في قسم الجراحة ورئيس قسم الأورام الجراحية في ميشيجان ميديسن: "يمكن أن يكون الرأي الثاني غالبًا جزءًا مهمًا من علاج السرطان". يوجد اليوم خيارات متعددة للعلاج ، فالمؤسسات المختلفة ، والأطباء المختلفون لديهم أساليب مختلفة.

عندما تريد تأكيد التشخيص الصحيح - خاصة بالنسبة للسرطانات النادرة أو المتأخرة.