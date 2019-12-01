مدير مركز تشخيص السكري في بنغازي: لا يوجد عجز في أدوية مستشفيات

قال الدكتور عوض محمد القويري، مدير مركز تشخيص وعلاج مرض السكري في بنغازي، إن أدوية علاج مرض السكري متوافرة في جميع المراكز العلاجية والمستشفيات العامة، رغم الأوضاع المضطربة التي تعيشها ليبيا.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن المستشفيات العامة في ليبيا توفر لجميع المواطنين علاجا للنوع الأول والثاني من السكري، وأن أحدث أنواع العلاج في العالم موجودة مثل الأنسولين وحقن “تروسليتي" وأدوية “سجليتيا" في ليبيا، مؤكدا عدم وجود أي عجز في أدوية السكري.

وتابع القويري "أدوية (سجليتا) تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى، وتساعد على خفض السكر في الدم بزيادتها لإفراز الجلوكوز في البول، وهو مفعول حقن (تروسليتي) نفسها المرخصة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ عام 2014، وكلاهما متوافر رغم ارتفاع تكلفتهما".

وحول معدلات الإصابة بمرض السكري في ليبيا، قال القويري إن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة في العالم وليس ليبيا فقط، نتيجة نمط الحياة التي يسودها الركود، لذلك تعد السمنة أهم عامل خطر للنوع الثاني من السكري.



وفي منتصف الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 400 مليون شخص حول العالم يعانون داء السكري، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تستمر أعداد المصابين في الارتفاع، إذا بقيت الاتجاهات الحالية في التعامل معه على حالها.

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وأكد القويري أن مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري يسعى لتنفيذ خطته الوقائية قبل العلاجية، من خلال توعية المرضى بمخاطر الطعام غير الصحي والإفراط في تناول الكربوهيدرات والسكريات، وأهمية ممارسة الرياضة لتقليل الوزن.

وتنطوي مكافحة السكري الشاملة على الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج.

وشدد القويري على أن ارتفاع الإصابة بمرض السكري ليس له علاقة بالاضطرابات السياسية في ليبيا، مضيفا "هناك دول مستقرة سياسيا وبها ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بمرض السكري، والأمر مرتبط بالسلوك والعادات الغذائية".

وأشار إلى أن الإصابة بمرض السكري عادة ما تكون بين كبار السن، ونسبة أقل بين الأطفال.

ويعد السكري سببا رئيسيا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى.

ومن جانبه، قال خليل قويدر، مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي، إن المركز يبذل قصارى جهده لتوفير العلاج والرعاية والوقاية للمرضى.