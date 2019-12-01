شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإصابة بجفاف العين وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدموع من الأشياء الهامة التى تحافظ على صحة ورطوبة العين، ولكن إذا كانت عينيك لا تنتج ما يكفي من الدموع، فيُطلق على هذه الحالة "جفاف العين"، كما تجف العين أيضًا عندما لا تنتج عينيك النوع الصحيح من الدموع، وفقاً لموقع "الأكاديمية الأمريكية لطب العيون".

عندما ترمش بعينيك تنتج الدموع، وهذا يحافظ على سطح العين وعلى وضوح الرؤية وجودتها، وهناك 3 طبقات من الدموع تنتجها العين:

-طبقة دهنية.

-طبقة مائية.

-طبقة المخاط.

كل طبقة من هذه الدموع لها هدف واضح:

-الطبقة الزيتية ينتجها الجزء الخارجي، هذه الطبقة تصنع في غدد العين الميبومية.

-الطبقة المائية تشكل معظم ما نراه من الدموع. هذه الطبقة تنظف العين، وتزيل الجزيئات التي لا تنتمي إلى العين، هذه الطبقة تأتي من الغدد الدمعية في الجفون.

الطبقة المخاطية تساعد في نشر الطبقة المائية على سطح العين، مما يجعلها رطبة، بدون مخاط ، لن تلتصق الدموع بالعين، يرصد المخاط في الملتحمة، هذا هو النسيج الشفاف الذي يغطي لون عينيك وداخل الجفون.

عادة ، أعيننا تنتج الدموع باستمرار لتبقى رطبة، إذا كانت عيوننا متهيجة، أو تبكي، فإن عيوننا تثير الكثير من الدموع، لكن في بعض الأحيان لا تنتج العين ما يكفي من الدموع أو أن شيئًا ما يؤثر على طبقة أو أكثر من طبقات الدموع ، في تلك الحالات ، ينتهي بنا الأمر بعيون جافة.

أعراض جفاف العين

-الشعور بحرقان فى العين.

-عدم وضوح الرؤية، وخاصة عند القراءة.

- الشعور بوجود شيء ما في عينيك.

- وجود طبقة من المخاط داخل أو حول عينيك.

- احمرار عيناك، خاصة عندما تتعرض إلى الريح أو بالقرب من دخان السجائر.

- الألم عند ارتداء العدسات اللاصقة.

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- إفراز الكثير من الدموع في عينيك، وجود الكثير من الدموع في عينيك مع جفاف العين قد يبدو غريباً، لكن عينيك تثيران المزيد من الدموع عندما يسبب جفاف العين تهيجها.

أسباب جفاف العين

يميل الناس إلى إنتاج دموع أقل مع تقدمهم في السن بسبب التغيرات الهرمونية.

يمكن لكل من الرجال والنساء الحصول على جفاف العين، ومع ذلك، فإنه أكثر شيوعًا عند النساء - خاصةً النساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث.

فيما يلي بعض الأسباب الأخرى لجفاف العين:

-بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، متلازمة سجوجرن، مرض الغدة الدرقية، الذئبة.

-التهاب الجفن (عندما تكون الجفون منتفخة أو حمراء).

-التعرض للدخان أو الرياح أو المناخ الجاف.

-النظر إلى شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، والقراءة وغيرها من الأنشطة التي تقلل من الوميض.

-استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة.

- جراحة العين الانكسارية، مثل الليزك.

-تناول بعض الأدوية، مثل:

-مدرات البول لارتفاع ضغط الدم.

-حاصرات بيتا، لمشاكل القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

-أدوية الحساسية والبرد (مضادات الهيستامين).

-حبوب منومة.

-القلق والأدوية المضادة للاكتئاب.