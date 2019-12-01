شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة الأولية بالإيدز تشبه الأنفلونزا ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان ، والأسابيع القليلة الأولى بعد إصابة شخص بفيروس نقص المناعة البشرية تسمى مرحلة العدوى الحادة خلال هذا الوقت ، يتكاثر الفيروس بسرعة، يستجيب الجهاز المناعي للشخص بإنتاج أجسام مضادة لفيروس العوز المناعي البشري هذه هي البروتينات التي تحارب العدوى.

ووفقا لموقع " Harvard health" خلال المرحلة الأولى من العدوى بعض الناس ليس لديهم أعراض في البداية ومع ذلك ، فإن العديد من الأشخاص يعانون من أعراض في الشهر الأول أو الشهرين بعد الإصابة بالفيروس ، لكنهم لا يدركون في كثير من الأحيان أنها ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية. وذلك لأن أعراض المرحلة الحادة يمكن أن تشبه إلى حد بعيد أعراض الأنفلونزا أو غيرها من الفيروسات الموسمية، قد تكون خفيفة إلى شديدة ، وقد تأتي وتذهب ، وقد تستمر في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية:

حمى، قشعريرة برد، تورم الغدد الليمفاوية، الاوجاع والآلام العامة، الطفح الجلدي، إلتهاب الحلق، صداع الراس، غثيان، معده مضطربه .

ونظرًا لأن هذه الأعراض تشبه الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ، فقد لا يظن الشخص المصاب أنه بحاجة إلى عرض نفسه على الطبيب، وحتى إذا فعلوا ذلك ، فقد يشك الطبيب في الإصابة بالأنفلونزا أو اختلال فى عدد كريات الدم البيضاء وقد لا يفكر في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

سواءً كان الشخص مصابًا بأعراض أم لا ، فإن حمله الفيروسي مرتفع للغاية خلال هذه الفترة، ويقصد بالحمل الفيروسي هو كمية فيروس نقص المناعة البشرية الموجودة في مجرى الدم، الحمل الفيروسي العالي يعني أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل بسهولة إلى شخص آخر خلال هذا الوقت.

عادة ما تتلاشى الأعراض الأولية لفيروس نقص المناعة البشرية في غضون بضعة أشهر عندما يدخل الشخص إلى المرحلة المزمنة ، أو السريرية ، في مرحلة الإصابة بالفيروس، هذه المرحلة يمكن أن تستمر سنوات عديدة أو حتى عقود من العلاج، ويمكن أن تختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية من شخص لآخر.

الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية

بعد الشهر الأول من الإصابة يدخل فيروس نقص المناعة البشرية في مرحلة الكمون السريري، يمكن أن تستمر هذه المرحلة من بضع سنوات إلى بضعة عقود، بعض الأشخاص ليس لديهم أي أعراض خلال هذا الوقت ، بينما قد يكون لدى البعض الآخر أعراض بسيطة أو غير محددة الأعراض غير المحددة هي أعراض لا تتعلق بمرض أو حالة معينة.

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قد تشمل هذه الأعراض غير المحددة ما يلي:

الصداع والأوجاع والآلام الأخرى، تورم الغدد الليمفاوية ، الحمى المتكررة، تعرق ليلي، إعياء، غثيان، قيء، إسهال، فقدان الوزن، طفح جلدي، التهابات الخميرة الفموية أو المهبلية المتكررة، الالتهاب الرئوي، الحزام الناري .

كما هو الحال مع المرحلة المبكرة ، لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية معديا خلال هذا الوقت حتى بدون أعراض ويمكن أن ينتقل إلى شخص آخر، ومع ذلك ، لن يعرف الشخص أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية إلا إذا تم اختباره، إذا كان لدى شخص ما هذه الأعراض ويعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ، فمن المهم أن يتم اختباره.

قد تأتي أعراض فيروس نقص المناعة البشرية في هذه المرحلة وتذهب ، أو قد تتقدم بسرعة، يمكن تباطؤ هذا التقدم بشكل كبير مع العلاج، مع الاستخدام المستمر لهذا العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية المزمن أن يستمر لعقود ، ومن المحتمل ألا يتطور إلى مرض الإيدز ، إذا بدأ العلاج في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

تعرف على المزيد حول كيفية تقدم أعراض فيروس نقص المناعة البشرية

حوالي 90 % من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يحدث تغير على بشرتهم، الطفح الجلدي هو أحد الأعراض الأولى للإصابة بالفيروس، بشكل عام ، يظهر طفح فيروس العوز المناعي البشري على شكل آفات حمراء صغيرة متعددة مسطحة ومستوية.

طفح جلدى مرتبط بنقص المناعة البشرية

يجعل فيروس نقص المناعة البشرية المصابين به أكثر عرضة لمشاكل الجلد لأن الفيروس يدمر خلايا الجهاز المناعي التي تكافح العدوى، تشمل الإصابات المشتركة التي يمكن أن تسبب الطفح:

الهربس البسيط، الحزام الناري ،طفح متعلق بتناول بعض الأدوية.

على الرغم من أن الطفح يمكن أن يحدث بسبب العدوى المشتركة بفيروس نقص المناعة البشرية ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الدواء بعض الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو غيرها من الأمراض يمكن أن تسبب طفح، عادة ما يظهر هذا النوع من الطفح خلال أسبوع أو أسبوعين من بدء دواء جديد، في بعض الأحيان سوف يطفح الطفح من تلقاء نفسه، إذا لم يحدث ذلك ، فقد تكون هناك حاجة لتغيير في الأدوية.

متلازمة ستيفنز جونسون (SJS) هي رد فعل تحسسي نادر لدواء فيروس نقص المناعة البشرية، تشمل الأعراض الحمى وتورم الوجه واللسان، يظهر طفح جلدي ، قد يشمل الجلد والأغشية المخاطية ، وينتشر بسرعة، عندما يتأثر 30 % من الجلد ، يطلق عليه "تحلل البشرة السمي" ، وهو حالة تهدد الحياة.