شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات طبية قد تسبب تساقط الشعر.. منها قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر هو موضوع حساس بالنسبة للأشخاص الذين يمرون به وقد يؤدي إلى القلق والتوتر، كما يمكن أن يكون لها تأثير نفسي عليك والتي يمكن أن تستمر مدى الحياة.

الأمر الطبيعى انه يحدث فقدان 50 إلى 1000 شعرة يوميًا أثناء الاستحمام أو عند تمشيط الشعر، ولكن تشاثط أكثر من ذلك يمكن أن يكون علامة على مرض أو نقص

وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth" فيما يلي 6 أسباب محتملة لحدوث تساقط الشعر.







السرطان السرطان Advertisements

قصور الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى خلل هرموني الذى قد يسبب مشكلة تساقط الشعر، حيث تتعامل الهرمونات مع جميع الوظائف في أجسامنا ، بما في ذلك نمو الشعر.

أثبتت الدراسات أن العلاج الكيميائي يمكن أن يسبب تساقط الشعر كأثر جانبي ، ولكن لا يوجد دليل على أن السرطان يسبب تساقط الشعر.

ومع ذلك ، فإن حالة نادرة تعرف باسم ليمفوما هودجكين قد تسبب تساقط الشعر، وذلك لان التسلل المباشر للمرض يؤدي إلى تدمير مسامي ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. على الرغم من أن البحث لا يزال مستمرا بشأن هذا الموضوع.



الاكتئاب الاكتئاب

قد يكون تساقط الشعر نتيجة لحدث يغير حياتك مثل مشاكل عاطفية أو المشاكل المالية، لأن الكثير من التوتر العاطفي الذي أدى إلى الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت، ولكن هذه حالة مؤقتة يمكن السيطرة عليها.



التهابات فروة الرأس التهابات فروة الرأس

أنواع مختلفة من التهابات فروة الرأس يمكن أن تسهم في تساقط الشعر، فبعض الإصابات الشائعة في فروة الرأس تشمل السعفة ، والتهاب الجلد الدهني او الثعلبة، ولكن تحديد وعلاج الحالة الكامنة يمكن أن يعيد نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر.







أسباب أخرى لتساقط الشعر بعد الحم ، قد تواجه تساقط الشعر المؤقت، ولكن يتم استعادة تساقط الشعر بعد الحمل دون أي علاج طبي. أسباب أخرى لتساقط الشعر

تناول الكثير من فيتامين (أ) في النظام يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

نقص الحديد (فقر الدم) هو سبب ايضا لفقدان الشعر الذى يمكن تصحيحه بسهولة مع الدواء المناسب.

نقص فيتامين ب هو سبب آخر لتساقط الشعر.

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن المفاجئ أيضًا إلى تساقط الشعر

تكيس المبايض للسيدات وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، حوالي 116 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يعانون من متلازمة تكيس المبيض المتعدد (PCOS)، ويحدث هذا الشرط بسبب خلل هرموني ينتج فيه المبايض الكثير من الهرمونات الذكرية، وهو ما يسبب فترات الطمث نادرة أو طويلة.