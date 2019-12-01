شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: ثلث الأطفال يعتقدون أن الأبقار تبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني أطفال المدارس في المملكة المتحدة، ضعف المعرفة حول مصادر الغذاء، حيث يعتقد واحد من بين كل 3 أطفال في المدارس أن الأبقار تبيض، بحسب نتائج دراسة بحثية أجرتها مؤسسة خيرية في بريطانيا.

ووجد المسح الذي شمل 1000 طفل من المدارس الابتدائية تراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، أن 10% من الأطفال لم يسبق أن تناولوا الطماطم الكرزية، بينما لا يعرف 30% منهم أن التونة هي من لحم الأسماك. وفقا لموقع الرؤية الإماراتى.

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وقال الخبراء إن هذه النتائج المقلقة حول ثقافة الغذاء لدى الأطفال تدعم ما توصلت إليه نتائج دراسة مسحية أجرتها مؤسسة التغذية البريطانية قبل عامين، حيث وجدت أن واحداً من بين كل 3 أطفال يعتقد أن الجبن يُصنع من النبات وأن الطماطم تنمو تحت الأرض.

وذكر كريس جورج، المشرف على الدراسة "تنتظرنا مهام كبيرة للتأكد من تعليم أساسيات الغذاء والطعام المستدام. يجب تدريس هذه الثقافة في وقت مبكر لنضمن أن يتبع الصغار عادات غذاء صحية."