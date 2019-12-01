شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لمرضى سرطان البروستاتا باستخدام العلاج المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن الرجال الذين جربوا كافة الطرق العلاجية لعلاج سرطان البروستاتا يمكنهم الآن الاعتماد على العلاج المناعي.

وقد وجد الباحثون أن نسبة صغيرة من الرجال كانوا "مستجيبين فائقين" وكانوا على قيد الحياة وبصحة جيدة حتى بعد انتهاء التجربة على الرغم من أن تشخيصهم كان سيئًا للغاية قبل العلاج.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى مجلة " Clinical Oncology" أن رجلاً واحداً من بين كل 20 رجلاً مصابًا بسرطان البروستاتا في نهاية المرحلة قد استجاب لنوع العلاج المناعي، على الرغم من أن عدد المستفيدين كان صغيراً ، إلا أن هؤلاء المرضى اكتسبوا أحيانًا سنوات من العمر الإضافي.

جاءت الاستجابات الأكثر دراماتيكية في المرضى الذين لديهم أورام طفرات في الجينات المشاركة في إصلاح الحمض النووي، ويقوم الباحثون بالتحقيق فيما إذا كانت هذه المجموعة قد تستفيد بشكل خاص من العلاج المناعى أم لا.

قادت التجارب السريرية في المرحلة الثانية من معهد أبحاث السرطان في لندن ، التى شارك فيها 258 رجلاً مصابًا بسرطان البروستاتا المتقدم والذين سبق علاجهم وأصبحوا يعانون من علاج الحرمان من الأندروجين والعلاج الكيميائي.

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وأوضحت النتائج استجابة 5% من الرجال الذين تلقوا علاج مناعى معي، وتقلصت أورامهم أو اختفت بالفعل، في حين أن مجموعة أكبر بلغت 19 % كان لديها بعض الأدلة على استجابة الورم مع انخفاض في مستوى مستضد معين من البروستاتا.

وتجري الآن تجارب جديدة أكبر لاختبار ما إذا كان يجب على الرجال الذين لديهم طفرات جينية في إصلاح الحمض النووي في أورامهم، أو أولئك الذين انتشر سرطانهم إلى العظم، الحصول على العلاج المناعى الجديد كجزء من رعايتهم.

وأظهرت الدراسة أن نسبة صغيرة من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم للغاية هم من المستجيبون السوبر للعلاج المناعي ويمكن أن يعيش لمدة لا تقل عن سنتين وربما لفترة أطول بكثير.

ما هو العلاج المناعي للسرطان؟

العلاج المناعي هو العلاج الذي يستخدم أجزاء معينة من الجهاز المناعي للشخص لمكافحة الأمراض مثل السرطان، ووفقا لتقرير موقع " cancer" يمكن القيام بذلك بعدة طرق، أما من خلال تحفيز جهاز المناعة الخاص بك للعمل بجد أو أكثر ذكاء لمهاجمة الخلايا السرطانية، أو منح مكونات الجهاز المناعي، مثل بروتينات نظام المناعة التي صنعت بواسطة الإنسان.

العلاج بالخلايا الجذعية يعمل بشكل أفضل لبعض أنواع السرطان أكثر من أنواع أخرى، وقد يستخدم من تلقاء نفسه لبعض هذه السرطانات، لكن بالنسبة لأنواع أخرى قد يبدو أنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع أنواع أخرى من العلاج.

الأنواع الرئيسية للعلاج المناعي المستخدمة الآن لعلاج السرطان تشمل: