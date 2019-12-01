صحة ورشاقة

اكتشاف طريقة جديدة لتقليل جرعات العلاج الكيمياوى لمرضى السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت  دراسة جديدة إلى إمكانية حصول مرضى السرطان قريبًا على علاج بديل للعلاج الكيميائي المؤلم .

وعلى الرغم من أن العلاج الكيميائي يعد منقذًا  لكثير من مرضى السرطان، فهو علاج مؤلم  بعد أن تركه الكثير من المرضى في منتصف الطريق، لكن الباحثين قد طوروا طريقة لتوصيل أدوية العلاج الكيميائي مباشرة إلى الخلايا الخبيثة وتجاوز الخلايا السليمة.

معظم العلاجات المضادة للسرطان ليست محددة بما فيه الكفاية، مما يعني أنها تهاجم الخلايا السليمة مع الخلايا الخبيثة التي تحاول التخلص منه، مما قد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة العلاج الكيميائي، لذا فإن التخلص من الخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة وحدها هو خطوة مهمة نحو الحد من معاناة المرضى، وذلك وفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة " Frontiers in Pharmacology".

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ودرس الباحثون خلايا سرطان الكبد وتمكنوا بنجاح من إدخال جرعة منخفضة من العلاج الكيميائي، من خلال القناة مباشرة في الخلايا السرطانية.

ولم تقتصر الطريقة الجديدة على استهداف الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، ففي المستقبل، قد تسمح دقة طريقة التسليم هذه للأطباء بوصف جرعات كيميائية أقل وتخفيف المرضى من بعض الآثار القاسية للعقار الكيميائي.

ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تمهيد الطريق نحو طريقة تسليم جديدة وأكثر استهدافًا للعلاج الكيميائي، والتي ستقلل بشكل كبير من آلام المرضى".

 

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