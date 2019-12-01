شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل "الهوموسيستين" يكشف نقص الفيتامينات وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الهوموسيستين من التحاليل التى قد يطلبها طبيبك، لقياس كمية الحمض الأمينى "الهوموسيستين" فى دمك، إذا كان لديك مستويات عالية من الحمض الأميني، فقد يكون ذلك علامة على نقص الفيتامينات أو أمراض القلب أو اضطراب وراثي نادر، وفقاً لموقع "Medline plus".



تحليل حمض الهوموسيستين

ما هو اختبار الهوموسيستين ؟

الهوموسيستين هو نوع من الأحماض الأمينية، وهي مادة كيميائية يستخدمها الجسم لصنع البروتينات، عادةً ، يقوم فيتامين ب 12 وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك بتفكيك الحمض الأميني وتغييره إلى مواد أخرى يحتاجها الجسم، لذا يجب أن يكون هناك القليل من الحمض الأميني المتبقي في مجرى الدم.

استخدامات اختبار الهوموسيستين

يمكن استخدام اختبار الحمض الاميني من أجل:

-معرفة ما إذا كان لديك نقص في فيتامين B12 ، B6 ، أو حمض الفوليك.

-تشخيص مرض "بيلة هوموسيستينية"، وهو اضطراب نادر وراثي يمنع الجسم من تحطيم بعض البروتينات، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة وعادة ما يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة.

-فحص لأمراض القلب عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

-متابعة أمراض القلب.

لماذا أحتاج إلى اختبار الحمض الاميني؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض لفيتامين ب أو نقص حمض الفوليك. وتشمل هذه:

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-الدوخة.

-الضعف.

- الإعياء والتعب.

-جلد شاحب.

-التهاب اللسان والفم.

-وخز في اليدين والقدمين والذراعين أو الساقين (في نقص فيتامين ب 12).

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب بسبب مشاكل القلب السابقة أو تاريخ عائلي لمرض القلب.

يمكن أن تتراكم مستويات الزائدة من الهوموسيستين في الشرايين ، مما قد يزيد من خطر جلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.