شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بفيروس نقص المناعة لا تعنى دائما الإيدز.. اعرف الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأول من ديسمبر هو اليوم العالمي لمرض الإيدز، وهو فيروس يدمر الجهاز المناعي الذي يحمى الجسم من اى خطر يهاجمه، ويكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى والسرطانات.

ووفقا لموقع " healthline" ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق السوائل الجسدية التي تشمل الدم والسوائل المهبلية والمستقيمية وحليب الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية ، وخلال العلاقة الزوجية، ولا ينتشر الفيروس في الهواء أو الماء ، أو من خلال ملامسة عارضة.

فيروس نقص المناعة البشرية هو حالة مدى الحياة ولا يوجد علاج له في الوقت الحالي ، على الرغم من أن العديد من العلماء يعملون على إيجاد علاج لهذا المرض، ومع ذلك ، مع الرعاية الطبية ، بما في ذلك العلاج المسمى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، من الممكن إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والعيش مع الفيروس لسنوات عديدة.

بدون علاج ، من المحتمل أن يصاب الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بحالة خطيرة تسمى الإيدز، عند هذه النقطة ، يكون الجهاز المناعي ضعيفًا جدًا بحيث لا يتمكن من مكافحة الأمراض والالتهابات الأخرى، دون علاج ، العمر المتوقع مع الإيدز هو على وشك ثلاث سنوات، يمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية بشكل جيد ويمكن أن يكون متوسط العمر المتوقع هو نفسه تقريبا مع شخص لم يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

تعرف على آثار فيروس نقص المناعة البشرية على النظم المختلفة في الجسم:

الإيدز مرض يمكن أن يتطور عند المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إنها المرحلة الأكثر تقدما من فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا تعني أن الشخص مصاب بمرض الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشرية يقتل خلايا CD4 وللبالغين الأصحاء عمومًا عدد CD4 يتراوح من 500 إلى 1500 لكل ملليمتر مكعب، الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية والذي يقل عدد CD4 عن 200 لكل ملليمتر مكعب سيتم تشخيصه بالإيدز.

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ويمكن أيضًا تشخيص إصابة الشخص بالإيدز إذا كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية وتسبب في إصابة عدوى انتهازية أو سرطان نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية.

وبدون علاج ، يمكن أن يتطور فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرض الإيدز خلال عقد من الزمن، لا يوجد علاج للإيدز ، وبدون علاج ، فإن العمر المتوقع بعد التشخيص هو على وشك ثلاث سنوات. قد يكون هذا أقصر إذا أصيب الشخص بمرض انتهازي حاد .

وإذا تطور الإيدز ، فهذا يعني أن الجهاز المناعي يتعرض لخطر شديد، لقد ضعفت لدرجة أنه لم يعد بإمكانها محاربة معظم الأمراض والالتهابات هذا يجعل الشخص عرضة لمجموعة واسعة من الأمراض ، بما في ذلك:

الالتهاب الرئوي، مرض السل، القلاع الفموي ، عدوى فطرية في الفم أو الحلق،الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، وهو نوع من فيروس الهربس،التهاب السحايا بالمكورات العقدية ، عدوى فطرية في المخ، داء المقوسات ، وهو التهاب في الدماغ ناتج عن طفيلي، الكريبتوسبوريديوسيس ، عدوى تسببها طفيلي معوي،السرطان ، بما في ذلك ساركوما Kaposi (KS) والأورام اللمفاوية .

قصر العمر المتوقع المرتبط بالإيدز غير المعالج ليس نتيجة مباشرة للمتلازمة نفسها، ولكن يحدث ذلك نتيجة للأمراض والمضاعفات التي تنشأ عن وجود ضعف في جهاز المناعة بسبب الإيدز. تعلم المزيد عن المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.