أطعمة تحتوي نسبة عالية من المبيدات يجب أن تقلق بشأنها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشرت مجلة “ميا ريفيستا” الإسبانية تقريرا، استعرضت فيه قائمة بالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن مجموعة العمل البيئية الأمريكية، التي تعنى بـ”إعداد قائمة تسوق آمنة للأمريكيين”، تعمل على تحليل الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية، وتنشر كل سنة قائمة بأنواع الفواكه والخضروات التي تحتوي على أعلى نسبة من المبيدات.

وفي “دليل المتسوق للمبيدات المستعملة في الإنتاج الفلاحي”، تم التوصل إلى نتيجة قاطعة مفادها أن ما يقارب 70 في المئة من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية. وتقوم مجموعة العمل البيئي بتقديم تصنيف سنوي لـ12 نوعا من الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على أكثر نسبة من المبيدات، وهي: الفراولة، والسبانخ، والكيل، والنكتارين، والتفاح، والعنب، والخوخ، والكرز، والكمثرى، والطماطم، والكرفس، والبطاطا.

هل يجب أن نفرق بين الأطعمة “المتسخة” و”النظيفة”؟

بيّنت المجلة أنه تم مناقشة هذا التصنيف على نطاق واسع من قبل المنظمات وكيانات أخرى، تشك في ما إذا كانت أساليب التصنيف التي استخدمتها مجموعة العمل البيئي كافية لعدم استهلاك الفواكه والخضراوات على أساس كمية المبيدات الحشرية الموجودة فيها.

ووفقا لميغيل أنخيل لورونيا، الدكتور في العلوم والتكنولوجيا، فإن مجموعة العمل البيئي الأوروبي عندما نشرت هذه القائمة في سنة 2014، اعتمدت على معلومات من وزارة الزراعة الأمريكية التي تركز على المبيدات الحشرية وغيرها من العناصر التي يعتمدها المزارعون. لذلك، فإن الأطعمة “المتسخة” أو “النظيفة” لا معنى لها بوجود المبيدات الحشرية.

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الجدل بشأن المبيدات الحشرية

وفقا لبيانات دراسة استقصائية أجرتها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، فإن بعض القضايا التي نشعر بالقلق بشأنها في الغذاء تتمثل في وجود المبيدات الحشرية، والمضادات الحيوية، والإضافات، والبكتيريا، وجزيئات البلاستيك. وتصادق الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية كل سنة على الالتزام بالحدود التي ينص عليها التشريع، حيث أكدت أن 95.9 في المئة من الأغذية التي تم تحليلها تلتزم بالحدود المطلوبة بموجب قانون المبيدات.

وأشارت المجلة إلى أنه يجب ألّا ننسى أن عمليات المراقبة والتفتيش الرسمية تنفذ بانتظام؛ لضمان عدم وصول المنتجات التي لا تحترم المعايير إلى المستهلكين. لذلك، ينبغي ألّا نركز على كمية المبيدات الحشرية التي يحملها الغذاء، بل على فوائده الغذائية وجودته.

هل يستحق ذلك المراهنة على البيئة؟

ذكرت المجلة أن لورونيا نشر منذ فترة طويلة تغريدة مثيرة للاهتمام في حسابه على تويتر، تحدث فيها عن استخدام المبيدات في الزراعة العضوية للفراولة، وبيّن أن هذا النوع من الزراعة يتطلب كمية هامة من المبيدات الحشرية. لكن من الناحية العلمية، يتفق جميع الخبراء على أنه باستثناء مشكلة النكهة، فإن الأطعمة العضوية ليست صحية.

وأكدت المجلة على ضرورة التركيز على جودة الأطعمة التي ندرجها في نظامنا الغذائي من ناحية الفوائد الغذائية التي توفرها، مع الحرص على زيادة استهلاك الفواكه والخضروات.