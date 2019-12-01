تعرف على الأطعمة التي تدمر أسنان أطفالك

الأحد 1 ديسمبر 2019

لا شك أن أسنان الأطفال أكثر عرضة للتسوس والنخور، نتيجة إكثارهم من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات.



وإلى جانب الحلويات والأطعمة السكرية، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يجهل الكثيرون أنها تؤذي أسنان الأطفال، وفيما يلي أهمها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- الأطعمة اللزجة

أوضح الدكتور غيمر فيرديان، أن أول ما يجب أن تنتبه إليه الأمهات هو الأطعمة اللزجة، التي يمكن أن تلتصق بأسنان أطفالهن، وتخلق ملاذاً للبكتيريا، وتشمل هذه الأطعمة: الخبز الطري والبسكويت ورقائق البطاطس.

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2- الوجبات الخفيفة

تعتبر الأطعمة الخفيفة التقليدية سيئة مثل الأطعمة اللزجة لأسنان أطفالك، كما أن عصائر الفاكهة الطازجة لا تزال تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتعرض أسنان الأطفال للتسوس.

3- السكريات الخفية

غالبًا ما تكون الأطعمة التي تحتوي على سكريات مخفية هي الأسوأ بالنسبة لصحتنا، حيث يتم تسويقها على أنها صحية، ومن الصعب تصديق أنها تلحق أضراراً طويلة الأجل. لكن أطعمة مثل العسل واللبن الزبادي والحبوب كلها ضارة بأسنان الأطفال.

4- المياه الفوارة

يوصي الدكتور فيرديان بمياه الصنبور كأفضل خيار لمياه الشرب، وتم الإبلاغ عن زيادة حالات تسوس الأسنان، في المناطق التي يشرب فيها الناس مياهاً لا تحتوي على الفلورايد، وهو وسيلة متاحة بسهولة من خلال شرب مياه الصنبور.