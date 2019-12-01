الإيدز.. 5 حقائق عن المرض القاتل

ما زال فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) يمثل إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى، حيث حصد أرواح أكثر من 32 مليون شخص حتى الآن.



وتعني كلمة "إيدز" متلازمة نقص المناعة المكتسبة، ويمكن أن تظهر عندما يدمر فيروس نقص المناعة البشري الجهاز المناعي إلى حد أنه لا يصبح قادرا على محاربة العدوى البسيطة.

ويتم الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز في 1 ديسمبر/كانون الأول كل عام، بمبادرة من منظمة الصحة العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوعية بمخاطر المرض ومخاطر انتقال فيروس (HIV) المسبب له، وطرق التعامل السليم والصحيح مع المصابين بالمرض أو الحاملين للفيروس الناقل له وتقديم الدعم لهم.

ويستهدف الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز التركيز على أهمية زيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليا وعالميا، ورصد انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه على الصعيد العالمي، ورصد مدى توافر خدمات العلاج، والوقاية ذات الصلة.





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وتقدم وزارة الصحة السعودية 5 حقائق مهمة عن مرض الإيدز نستعرضها فيما يلي:

1- يعيش 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشري في جميع أنحاء العالم.

2- يشكل النساء نحو نصف المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في جميع أنحاء العالم.

3- إذا تم تشخيص المرض في الوقت المناسب، ومع تناول الأدوية الفعالة، يمكن أن يعيش الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري على نحو طبيعي.

4- مع العلاج الفعال، لا يمكن للناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري أن ينقلوا الفيروس إلى أي شخص آخر، ويرجع ذلك إلى أن العلاج يمنع تكاثر الفيروس.

5- ليس هناك علاج لفيروس نقص المناعة البشري حتى الآن.