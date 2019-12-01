"شهيد في القلب".. ذكرى خالدة في حب الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الـ30 من نوفمبر من كل عام يوم خالد في تاريخ كل إماراتي، يوم رد الجميل للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الشرف ومعركة الكرامة الوطنية حاملين معهم لواء العز والفخر لأبناء الوطن.

يرجع اختيار هذا التاريخ المجيد لذكرى سقوط أول شهيد في تاريخ الإمارات في مثل هذا اليوم من عام 1971.

الاحتفال بهذا اليوم الوطني بدأ عام 2015 بلفتة كريمة طيبة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في محاولة لرد جزء من الجميل لأسر الشهداء والجرحى الذين فقدوا أرواحهم في جبهات القتال ذودا عن ثرى هذه الأرض الطاهرة، وخارجها بدول الجوار.