- 1/2
- 2/2
أحمد هاشمالأحد 2019/12/1 05:25 م بتوقيت أبوظبي
الحشيش يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الخصية
أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن الرجال الذين يدخنون الحشيش والماريجوانا بانتظام يزيد خطر تعرضهم للإصابة بسرطان الخصية.
وقال العلماء في الدراسة التي أعلنت نتائجها في دورية "الرابطة الطبية الأمريكية"، إن "تدخين الماريجوانا بانتظام ارتبط بتطور أورام الخلايا الجرثومية في الخصية".
وأضافوا: "تدخين الماريجوانا المستمر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقدر الباحثون أن متعاطي الحشيش على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بنسبة 36% للإصابة بسرطان الخصية مقارنة بالرجال الذين لم يتعاطوا هذا المخدر.
وربما تمثل الدراسة صدمة لمؤيدي تقنين بيع الحشيش من أجل الاستخدام الترفيهي بحجة أن كثيرا من مركبات المخدر لها بعض خصائص مقاومة السرطان.
وتظهر الإحصائيات إصابة 2400 بريطاني سنويا، نصفهم دون سن 35 عاما، بسرطان الخصية.
وكانت دراسة سابقة حذرت من أن تدخين الحشيش يؤدي إلى تغييرات جينية تتمثل في حدوث تغيير في المظهر الوراثي للحيوانات المنوية.
وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ديوك" الأمريكية، ونشرتها دورية "ايبي جينتكس" (Epigenetics) في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مادة "رباعي هيدرو كانابينول" (THC) الموجودة بالحشيش تؤدي إلى تغييرات جينية في الحمض النووي للحيوانات المنوية لمدخنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تدخين الحشيش يهدد الرجال بسرطان الخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.