تدخين الحشيش يهدد الرجال بسرطان الخصية

أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن الرجال الذين يدخنون الحشيش والماريجوانا بانتظام يزيد خطر تعرضهم للإصابة بسرطان الخصية.



وقال العلماء في الدراسة التي أعلنت نتائجها في دورية "الرابطة الطبية الأمريكية"، إن "تدخين الماريجوانا بانتظام ارتبط بتطور أورام الخلايا الجرثومية في الخصية".

وأضافوا: "تدخين الماريجوانا المستمر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقدر الباحثون أن متعاطي الحشيش على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بنسبة 36% للإصابة بسرطان الخصية مقارنة بالرجال الذين لم يتعاطوا هذا المخدر.

وربما تمثل الدراسة صدمة لمؤيدي تقنين بيع الحشيش من أجل الاستخدام الترفيهي بحجة أن كثيرا من مركبات المخدر لها بعض خصائص مقاومة السرطان.

وتظهر الإحصائيات إصابة 2400 بريطاني سنويا، نصفهم دون سن 35 عاما، بسرطان الخصية.

وكانت دراسة سابقة حذرت من أن تدخين الحشيش يؤدي إلى تغييرات جينية تتمثل في حدوث تغيير في المظهر الوراثي للحيوانات المنوية.



وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ديوك" الأمريكية، ونشرتها دورية "ايبي جينتكس" (Epigenetics) في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مادة "رباعي هيدرو كانابينول" (THC) الموجودة بالحشيش تؤدي إلى تغييرات جينية في الحمض النووي للحيوانات المنوية لمدخنيه.