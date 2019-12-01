شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نجاح حملة 100مليون صحة فى مصر نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمى للايدز اليوم بالقاهرة: هذه الاحتفالية باليومِ العالمي الـــ 31 للإيدز تحت عنوان "الحد من الضرر، هذا اليوم يمثل تحالفا لجميعِ قواتِنا وخبراتِنا المشتركة لكي نذكر أنفسنا بمسؤلياتنا الجماعية لإنهاءِ معاناةِ المتعايشينَ مع فيروسِ نقصِ المناعةِ البشري وكذلك توفيرِ أقصى سُبُلِ الوقاية والعلاجِ لهؤلاءِ الأفراد.

وقال، إن اليومَ العالمي للإيدز منصة مهمة لتسليطِ الضوءِ على دورِ المجتمعاتِ لدعمِ زيادةِ الوعيِ بالمرضِ والفئاتِ الأكثرِ عرضةً، فهناكَ حاجةٌ ماسةٌ إلى زيادة تعبئة المجتمعاتِ لمواجهة الحواجزِ التي تَحُولُ دونَ تقديمِ الخدماتِ لتلكَ الفئاتِ والحدِّ من الوصمِ والتمييزِ، إن الدورَ القوِيَّ الذي تلعبُهُ المجتمعاتُ مطلوبٌ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى لضمانِ بقاءِ الإيدز على جدول الأعمال السياسي، واحترامِ حقوقِ الإنسان.

وأضاف: لقد اخترنا هذا العامِ تسليطَ الضوءِ على سياسةِ "الحدِّ من المخاطرِ"، التي من المُمكِنِ أن يستفيدَ منها الفئاتُ الأكثرُ عرضةً ليس للحد من الفيروس المسبب للإيدز فحسب بل أيضاً باقي الأمراضِ التي من الممكنِ أن تنتقلَ عن طريقِ الدَّمِ الملوِّثِ والحَقنِ غيرِ الآمنِ مثلَ فيروس الالتهاب الكبدي "سى وبى" الذي يمثِّلُ تطبيقَ سياسةِ الحدِّ من المخاطرِ إحدى أهمِّ المؤشراتِ الأساسية للقضاءِ عليهم.

وأضاف: لطالما كانت منظمةُ الصحةِ العالمية تقدم دعماً قوياً ومستمراً للحكومة المصرية في الاستجابة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز منذُ اكتشافِ الحالةِ الأولى في مصر، كما تقومُ بتوجيهِ الاستجابة الصحية المصرية لتكونَ في سياقِ الأولوياتِ العالمية في مكافحةِ فيروس نقصِ المناعة البشري "الإيدز"، وذلك لتتماشى مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنميةِ المستدامة 2030، وكذلك الأهدافِ الإنمائية والإعلانِ السياسي لعام 2016 بشأن الإيدز والاجتماع الرفيعِ المستوى لعام 2016.

وقال: تعتبر مصر من الدول المنخفضةِ الانتشار بين عامَّةِ السكان (0.02%)، مع بعضِ الأدِلَّة على الأوبئةِ المركزةِ بين الفئاتِ الأكثرِ عرضة والأشخاصِ الأكثر عرضه للإصابة، بالرغمِ من ذلك، فإن هناك زيادة سنوية للحالاتِ المكتشفةِ حديثًا بحوالي 25-35% كلِّ عامٍ على مدارِ السنواتِ الــ 10 الماضية، قد يبرِّرُ هذه الزيادةَ عاملانِ أساسيانِ، وهما: الأول، تحديث استراتيجيات الكشفِ عن المرضِ واستخدامِ طُرُقِ اختبار حديثة في مختلفِ المرافقِ الصحية؛ والعامِلُ الآخرُ هو زيادةُ الوعيِ بخطرِ الإصابةِ بفيروسِ نقصِ المناعة البشري وخاصةً أن الأدِلَّةَ تشيرُ إلى"أن الاكتشاف المُبْكِرَ والعلاجَ المُبْكِرَ يساوي حياةً صحية دون مضاعفات وفرصا أقل لنقلِ العدوى، ولقد اتخذت الحكومة المصرية خطوةً تاريخيةً منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفرادِها من خلالِ التمويلِ الحكومي.

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وقال: ابتداءً من عامِ2017، يتِم تمويلُ برنامجِ أدوية علاج فيروس الإيدزART بالكامل محليًا من خلال الحكومة المصرية، علاوةً على ذلك، اعتمدت وزارةُ الصحة والسكان توصياتَ منظمةِ الصحة العالمية في نهج "الاختبار والعلاج" في توزيعِ العلاجِ منذ يوليو 2017 وأصبحَ المتعايشُ مع المرضِ يحصلُ على العلاجِ بمجرَّدِ اكتشافِ إصابتِهِ بدونِ أيِّ انتظارٍ.

وأضاف، "لقد صنَعْنَا الكثيرَ من الإنجازاتِ لكننا لمْ ننتهِ بعد، فالمنظمةُ تدعمُ الحكومةَ المصريةَ لتعزيزِ أنظمتِها الصحية، ومساعدتِها على التقدُّمِ نحوَ التغطيةِ الصحيَّةِ الشاملة، بحيثُ يتمكنُ جميعُ الأفرادِ من الوصولِ إلى الخدماتِ التي يحتاجونَ إليها، دونَ مواجهةِ المصاعبِ المالية، ففي الواقعِ، إن التغطيةَ الصحيةَ الشاملة هي فرصةٌ لتسريعِ جهودِنا للقضاءِ على الإيدز وتضخيمِ تأثيرِ الاستثمارات في فيروس نقصِ المناعة البشري، مشيرا إلى إن النجاحَ العظيمَ الذي تحقَّقَ خلالَ حملةِ " 100 مليون صحة" لهوَ نموذجٌ يحتذي بِهِ في مواجَهَةِ المشكلاتِ الصحية ونأمل أن يكلل مجهوداتَ"100 مليون صحة" بدعمِ الأنشطةِ الرئيسية بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي وعواملَ انتقالِهِ ومنها تقليلُ الضررِ، ومن هنا نأملُ أن يُولِي كافةُ الشركاءِ ومنها جميعُ المعنيينَ من وكالاتِ الأممِ المتحدة في الفريقِ المشتركِ دعماً أكبر لتقليلِ الضررِ الذي توليهِ وزارةُ الصحة والسكان أهميةً كبرى.

وقال، لهذا أدعوكم الآن باسم منظمة الصحة العالمية لتسخيرِ كل الطاقةِ والمواردِ المتاحة لتحقيقِ تغطية صحية شاملة تتضمنُ "الصحةَ للجميع وبالجميع"،وسوف نستمر بالتعاون مع كافة الشركاءِ وعلى كلِّ الأصعدةِ نحوَ توفيرِ الحياةِ الصحيةِ الكريمة في ربوعِ مصرَ الحبيبة.

من جانبه أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك تحليل لفيروس الايدز سيطبق العام القادم العام، وسيكون هناك خطة طموحة لاكتشاف الايدز عند متابعة الحمل فى السيدات الحوامل، مثل حملة 100 مليون صحة، موضحا أن التوعية تهدف إلى الوصول إلى خفض عدد الإصابات الجديدة إلى 500 ألف بحلول 2020، والوصول إلى 200 ألف إصابة عالميا من الإصابات الجديدة، وهدفنا تخفيض عدد الإصابات إلى نصف مليون حالة وفاة، بحلول عام 2020 ،والوصول إلى 400 ألف حالة وفاة بحلول عام 2030 ،وذلك بتكثيف البرامج العلاجية والوقائية للوصول إلى الخدمات المامولة، وإذا سرنا بالصورة الطبيعية فى بداية اكتشاف المريض سنصل لمنع الوفيات بنسبة 95 %، موضحا إن الحصبة أكثر عدوى من الايدز، موضحا أن مصر كانت تفقد سنويا 400 مليون دولار فاقد سنوي من إنتاجية الدولة المصرية بسبب فيروس سى.

حضر الاحتفالية البروفوسير ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جون دجبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.