مشروب طبيعي قبل النوم لتفتيت دهون البطن

تراكم الدهون في منطقة البطن مشكلة تتطلّب اتّباع بعض الإجراءات الإضافيّة المرافقة للحمية، كمشروبات الحرق أو ما يعرف بالـ Detox الذي ذاع صيته مؤخّراً وانتشر بشكل ملحوظ في أوساط النساء اللّواتي يبحثن عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن والتخلّص من الدهون والسموم المتراكمة في الجسم.

أحد هذه المشروبات يتمّ تناوله قبل الخلود إلى النوم مباشرة ويظهر تأثيره واضحاً على منطقة البطن.

يتكوّن من:

شاهدي أيضًا :

•20 غرام من الكزبرة.

•حبّة واحدة من الخيار.

•½ حبّة من اللّيمون.

•قطعة من الزنجبيل الطازج.

•2-3 ملاعق من جل الصبّار الطبيعيّ.

•½ كوب من الماء.

Advertisements

الكزبرة من النباتات ذات سعرات حراريّة منخفضة جدّاً، مليئة بمضادّات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خياراً جيّداً لتفتيت الدهون والتخلّص من الماء المختزن في الجسم، أمّا اللّيمون فهو عنصر طبيعيّ يطرد السموم المتراكمة في الجسم التي تبطىء عمليّة الحرق، والخيار بدوره يحارب الدهون، إذْ يعتبر عنصراً هامّاً في أيّ خطّة لإنقاص الوزن، لأنّه غنيّ بالألياف والماء.

اقرئي أيضًا : قشر الليمون حل فوري لتفتيت الدهون

أمّا جل الصبّار الذي يظنّ البعض أنّه مكوّن غريب لخسارة الوزن مليء بمضادّات الأكسدة، يمنع الجذور الحرّة التي تتلف خلايا الجسم، وأخيراً الزنجبيل يحفّز الجسم على تكسير الدهون بشكل أسرع ويعالج الإمساك، وهي فوائد هامّة للغاية لمحاربة دهون البطن المزعجة.

طريقة تجهيز المشروب:

اقرئي أيضًا : خلطة مفعولها سريع لانقاص 4 كلغم من الوزن خلال أسبوع



أوّلاً، يقشّر الزنجبيل ويبرش، تضاف له بقيّة المكوّنات داخل الخلّاط حتى تتحوّل إلى قوام سائل. يمكن إضافة ملعقة من العسل لتحسين مذاقه. يتمّ تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم في الـ 11 مساءً وليس بعد ذلك الوقت، أي أن تتناولي المشروب في الـ 10، وهذه النصيحة بناءً على حقيقة علميّة تؤكّد أنّ الفترة ما بين الـ 11 ليلاً والـ 2 صباحاً يقوم فيها الجسم بجميع وظائفه، منها بينها عمليّة حرق الدهون.