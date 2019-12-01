هل جربت غسل شعرك بالخل؟ ..ماذا يحدث؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

بعيداً عن الطعام، يستخدم الخل في الكثير من الأعمال لما له من قدرة على معالجة بعض المشاكل نتيجة نسبة الأسيد العالية فيه، كما أنّه مفيد لأعضاء متنوعة من الجسم ومنها الشعر فهو يحتوى على العديد الفيتامينات وبيتا كاروتين، والمعادن والبكتين الحيوية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والكلور والكبريت والفلور والحديد.



فالخل يزيل ترسبات المواد الكيماوية العالقة بخصلات الشعر نتيجة استعمال الشامبو والصبغات والمواد الكيماوية، بالإضافة إلى أنه يحمي الشعر من التكسر عند التمشيط.

وفي مجال تنعيم الشعر، يحتوي الخل على معادن وأنزيمات تخفف من خشونته الشعر، كما أنّه يعيد اللمعان إليه، حيث يعمل على تقوية خصلات الشعر وإزالة التشابك.

ويصلح خل التفاح الشعر المتضرر من خلال إعادة طبقة واقية على الخصل.

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أما دور نسبة الأسيد العالية فيه فيكمن في قدرته على التخلص من القشرة بالإضافة إلى الأنزيمات التي يحتويها، ويعالج الخل أيضاً مشكلات فروة الرأس المختلفة، حيث ينظف فروة الرأس تماماً.

وفي مجال تجميل الشعر، يقوم الخل لتفتيح الشعر فيساعد على الحصول على شعر أشقر بطريقة طبيعية ليبرز لون شعرك وجماله.

وللاستفادة من فوائده، اخلطي كوباً من الخل الأبيض مع كوبين من الماء الدافئ وبعض القطرات من أي نوع من الزيت، ثم ضعي المشط في الخليط وابدئي بتسريح شعرك بها، ابقيه لنصف ساعة على الشعر واشطفي شعرك لاحقاً بالماء.

أو يمكنك أن تمزجي الماء مع الخل بكميات متساوية واستخدميه لشطف شعرك بعد غسله بالشامبو.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حل الخل لعلاج الشعر ليس سريعاً لذلك عليك أن تواظبي على استعماله للحصول على النتيجة المرجوة.