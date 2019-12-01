"زيت بذور العنب"ضروري لكل منزل.. لهذا السبب!

الأحد 1 ديسمبر 2019

زيت بذور العنب أحد أهم مستخلصات بذور العنب التي تُعرف بتعدد استخداماتها وفوائدها الطبية، فهو مكون رئيسيّ للعديد من منتجات العناية بالجلد والبشرة.



وأكدت أبحاث متعددة أنّ مستخلصات بذور العنب تساعد في الوقاية من نمو العديد من الخلايا السرطانية، خاصة سرطان الثدي والمعدة والقولون والبروستاتا.

كما ذكرت الأبحاث أنّ مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلصات بذور العنب تمنع تلف خلايا الكبد التي تسببها أدوية العلاج الكيميائي المعالجة لأمراض السرطان.

وفيما يلي أهم الفوائد الطبية والعلاجية لزيت بذور العنب:

- يحتوي على حامض اللينوليك: وهو أحد الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد ضبط السكر في الدم وبالتالي يجدد البشرة ويحسن خلايا الجلد، بالإضافة إلى انه يقي من حب الشباب والبثور.

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- يعزز مستوى الكولسترول الجيد ويخفّض الكولسترول السيئ في الجسم: وهذا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية ويحافظ على صحة قلبك.

- في حالة إجراء عملية جراحية أو إصابة، يساعد زيت بذور العنب على الحد من التورم بشكل سريع بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، كما يقلل الانتفاخ الناتج عن العمليات الجراحية، خصوصاً عمليات استئصال الأورام.

- يساعد زيت بذور العنب على إصلاح تلف أو كسر الشعيرات الدموية والأوعية الدموية، ما يحسن من أداء الدورة الدموية كما يساعد في علاج القصور الوريديّ المزمن، والدوالي في الساقين وتورم الأوردة.

- مفيد في علاج البواسير، لأنه يدخل في كثير من الوصفات الطبيعية لعلاجها.

- يتميز زيت بذور العنب بأنه خفيف جداً ويتم استيعابه بسرعة في فروة الرأس، كما يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للمساعدة على نمو الشعر وزيادة كثافته.