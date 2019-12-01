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شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة تخلّصك من سموم جسمك! والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
لكي تُنقّي جوفكِ من الملوّثات والسموم وتُعيد الطاقة لجسمك والنضارة لبشرتك، ما عليك سوى المواظبة على استهلاك هذه الوصفة التي انتشرت مؤخراً لإزالة السموم والتي تتكوّن من أصناف غذائية غنية بالماء وأخرى غنية بالمعادن والبروتين والعناصر المضادة للتأكسد والالتهاب.
إشرب منها صباحاً على معدة خاوية، مرتين في الشهر على الأقل وستلاحظ تغيّراً إيجابياً لا مثيل له في جسمك، ومن أجل إعداد هذه الوصفة، أنت بحاجة إلى المكوّنات التالية:
بطيخ، ليتران من المياه، عصير ليمونة حامضة، 8 أوراق نعناع، مكعبات ثلج (اختياري).
طريقة التحضير:
- إقسم ثمرة البطيخ إلى نصفين، ثم قطّع أحد النصفين إلى مكعبات.
- إطحن مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على عصير كثيف.
- أعصر الحامض وأضف عصيره إلى البطيخ، ثم أخلطه جيداً.
- أضف ليتري الماء وحبّات النعناع.
- حرّك جيداً ثم أسكب المزيج في زجاجة وضعه في الثلاّجة قرابة الساعة، حتى تتداخل النكهات ببعضها البعض ويُصبح جاهزاً للاستهلاك.
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