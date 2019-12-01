نصائح للاستمتاع برياضة الجري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدت مجلة ألمانية نصائح لممارسة رياضة الجري بشكل أكثر سهولة مع تعزيز الشعور بالمتعة، التي تدعو لمزيد من الاستمرارية والاستفادة.

واستعرضت مجلة "فرويندين" 3 طرق للاستمتاع بممارسة رياضة الجري، هي:

الطرق المستوية



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يعتقد كثيرون أن الجري خلال الحقول الزراعية أو في الحدائق المفتوحة قد يكون أكثر متعة من الجري على الطرق العادية، لكن المشكلة في أن الجري على الطرق غير المستوية يسبب الإجهاد بشكل أسرع من الجري على الطرق الممهدة.

اختيار حذاء مناسب

لا يمكن لأحد تقدير الفرق الذي قد يصنعه الحذاء الجيد في سهولة الجري والاستمتاع بممارسته، لذلك نصح الخبراء بشراء حذاء مناسب للجري يتسم بالوزن الخفيف، إذ تساعد هذه الأحذية على تخفيف الإجهاد.

اتباع أسلوبك الخاص

من الأفضل لمن يمارس رياضة الجري البحث عن أسلوبه الخاص، خاصة السرعة التي يشعر معها بالراحة عند الركض، فالجري بسرعة زائدة ينهك القوة بسرعة، كما يمكن اصطحاب سماعة رأس أثناء الجري والاستماع إلى المقاطع الموسيقية.