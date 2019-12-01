إنفوجراف.. عناصر توقف تساقط الشعر أثناء الحمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية مجموعة من النصائح للسيدات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط الشعر خلال فترة الحمل، نتيجة نقص كثير من العناصر الغذائية. وشددت المجلة المتخصصة على ضرورة اتباع نظام غذائي يساعد في نمو الشعر مرة أخرى، ويحتوي على الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية. ونصحت بالاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، إذ يمثل أهمية كبيرة لنمو الخلايا؛ لذا ينبغي أن يتوافر بكمية كافية في الجسم. Advertisements وأشارت إلى أن حمض الفوليك يوجد في الخضراوات الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة. الإنفوجراف التالي يوضح العناصر الغذائية التي يجب تناولها خلال فترة الحمل لوقف تساقط الشعر.



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