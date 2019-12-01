اكتشفي فوائد الرمان المذهلة للبشرة والشعر

مثلما تتعجبين من حبات الرمان المتراصة بجانب بعضها البعض، ستندهشين من فوائد الرمان المذهلة للبشرة والشعر. تناولك للرمان بانتظام بإمكانه أن يجعلك تتمتعين بوجه مشرق ونضر وبشرة ناعمة كالأطفال، كما أنه يخلصك من تساقط الشعر المزعج. ليس هذا فقط، ولكن اقرأي السطور التالية وستتعرفين أكثر على فوائد الرمان للبشرة والشعر.فوائد الرمان للبشرة

- هل تعلمين أن زيت بذور الرمان يمكن استخدامه كواقي من أشعة الشمس؟ فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الإصابة بأورام الجلد كذلك التأثر بأشعة الشمس فوق البنفسجية.

- يمكنك استخدام زيت الرمان لترطيب البشرة الجافة، فهو من الزيوت الخفيفة التي يمتصها الجلد بسهولة، وبذلك فهو يعمل على تجديد خلايا البشرة وترطيبها وتنعيمها.

- من فوائد الرمان أنه يقوي الجلد ويعمل على شده وبذلك يقلل نسبة إصابتك بالخطوط الرفيعة. من فوائد الرمان أيضا أنه يساعد على إطالة عمر الخلايا التي تنتج الكولاجين والإيلاستين وهما من المواد الرائعة التي تعمل على تجديد حيوية البشرة.

- يعد قشر الرمان من المواد الطبيعية التي تعمل على تهدئة الجلد من التهيج، حيث يمكنك وضع جزء صغير من قشر الرمان على الجلد وستلاحظين تهدئته بشكل كبير.

- هل تعلمين أن شرب كوب من عصير الرمان يحميك من ظهور البثور بكثرة؟ ذلك لأنه يتحكم في المادة الزيتية المسببة لظهور البثور، بالإضافة إلى أنه سيمد جسمك بفيتامين سي الذي تحتاجينه.

- إذا كنت تعانين من آثار الحبوب، فالرمان له قدرة كبيرة على تخليصك منها نهائيا لأنه يقوي ويجدد خلايا البشرة ويحميها من أي أضرار لحقت بها.

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- هل جربتي من قبل عمل قناع من الرمان لإشراق وجهك؟ فقط اضيفي ملعقة صغيرة من البابايا الخضراء المجففة وزيت بذور العنب و٢ ملعقة صغيرة من عصير الرمان. اخلطييهم جيدا وطبقيهم على وجهك لمدة ٤٥ دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.فوائد الرمان للشعر:

- يساعدك زيت الرمان بشكل فعال على السيطرة على الشعر المنتفش والجاف، ضعي القليل من الزيت على يديك ودلكيه قليلا ثم وزعيه على شعرك. أو يمكنك استخدامه كحمام زيتي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف عن طريق وضعه على الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه.

- شرب عصير الرمان بانتظام يعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه، فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي يحفز نمو الشعر أيضا.

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