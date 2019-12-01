طبيب يُبيّن تفاصيل مهمة عن أهم 3 أمراض تصيب عظام الأطفال

أوضح الدكتور إبراهيم حنتيرة استشاري جراحة عظام الأطفال والتشوهات والليزاروف، أهم 3 أمراض لعظام الأطفال، مشيرا إلى أن الأمراض الثلاثة هي وجود التهاب صديدي في المفصل، ونقص الدورة الدموية في عظمة رأس الفخذ، بالإضافة إلى تزحزح بمركز النمو لمفصل الفخذ.

وقال الدكتور إبراهيم حنتيرة، إن نقص الدورة الدموية في رأس الفخد يحدث عند الأطفال في سن من 4 إلى 5 سنوات، منوها بأن أعراضه هي حدوث أوجاع في الركبة، وحينما يشتكي الطفل من هذا الأمر يجب فحصه على الفور.

أما عن انفصال مركز النمو لمفصل الفخد، أوضح أنه يحدث غالبًا عند الأطفال في سن من 13 إلى 14 عام؛ مؤكدًا أن ذلك يحدث بنسبة أكبر عند الولاد مقارنةً بنسبته عند الفتيات، والعلامات هى التأخر في النمو وظهور تقوس في القدمين، إضافة إلى حدوث أوجاع مفاجئة في الركبة، مبينا أن هذا المرض من الممكن أن يكون علاجه سهل في حالة ما إذا كان من الدرجة الأولى فالحل هو تركيب مسمار فقط لتصليح المفصل.

قد يهمك أيضا :