شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف العنكبوتية نوع من السكتات الدماغية.. تعرف على مخاطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نزيف المخ من الحالات المرضية الخطيرة والمهددة للحياة، يوجد عده أنواع منه أحدهم هو نزيف تحت العنكبوتية حيث ينزف من شريان تالف على سطح الدماغ.

هذا النزيف غالباً ما يسبب صداع مفاجئ حاد انها حالة طبية طارئة، نزيف تحت العنكبوتية هو نوع من السكتة الدماغية يمكن أن يسبب تلف دائم في الدماغ، وفقا لما أكده موقع " healthline"

الدم من نزيف تحت العنكبوتية يحدث فى المنطقة بين الدماغ والجمجمة، ويختلط مع السائل النخاعي الذي يخفف المخ والنخاع الشوكي، بينما يتدفق الدم إلى السائل النخاعي الدماغي ، فإنه يزيد من الضغط المحيط بالدماغ، يمكن أن تتداخل زيادة الضغط مع وظائف المخ.

في أغلب الأحيان ، يحدث نزيف تحت العنكبوتية بسبب حدوث تمزق في جدار الشريان، ويسمى انتفاخ كيس تشبه تمدد الأوعية الدموية .

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تشكل العديد من الشرايين الكبيرة دائرة في قاعدة العقل، عندما يحدث نزيف تحت العنكبوتية بسبب تمزق أمعاء دموية ، فإن تمدد الأوعية الدموية عادة ما يكون موجودا حيث تتفرع الأوعية الدموية من أحد هذه الشرايين الكبيرة. يعاني حوالي 20٪ من المرضى الذين أصيبوا بنزيف تحت العنكبوتية من تمدد الأوعية الدموية.

على الرغم من أنه من غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت تمدد الأوعية الدموية ستتمزق ، فإن تمدد الأوعية الدموية من المرجح أن يتمزق عندما يبلغ قطره 7 ملليمترات أو أكثر .

أعراض نزيف تحت العنكبوتية يمكن أن تشمل:

صداع مفاجئ شديد، قيء و غثيان ، عدم القدرة على النظر إلى الضوء الساطع، تصلب الرقبة، دوخة، ارتباك، فقدان الوعي.

معظم المرضى لا يتعافون من وظائفهم الكاملة خلال أشهر من نزيف تحت العنكبوتية، يعاني ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص الذين نجوا من نزيف تحت العنكبوتية من إعاقات عصبية تدوم لفترة أطول أو تصبح دائمة.