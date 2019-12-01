شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبا لهبوط الدورة الدموية..تعرف على الإسعافات الأولية لشخص مصاب بانخفاض الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الضغط المنخفض فعليك قراءة الأسطر القادمة لأنها تساعدك في تجنب التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن هذا الأمر كهبوط الدورة الدموية، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بانخفاض نسبة ضغط الدم، ومنها الشعور بالدوخة الشديدة، وأيضا عدم القدرة علي الرؤية الجدة أي زغللة، ونقص شديد في التركيز، وشحوب الوجه، وزيادة نسبة افراز العرق، وزيادة ضربات القلب، وفي بعض الأحيان يتعرض المصاب بنزيف، وفي هذه الحالة يجب قياس الضغط للاطمئنان، وفي حالة التأكد من هبوط نسبة الضغط علي الشخص الذي يرافق المريض القيام بهذه النصائح لمساعدته علي ارتفاع نسبة الضغط، ومنها:

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-القيام برفع قدمين المريض 90 درجة مئوية، وتصبح القدمين أعلي من مستوي القلب.

- إعطاء المريض كميات كبيرة من الماء، لتجنب إصابة الشخص الذي يعاني من انخفاض نسبة الضغط من الإصابة بالجفاف، كما أن الماء تساهم بشكل كبير في رفع الضغط.

-القيام بإعطاء المريض السوائل أو الأطعمة الغنية بالملح لأنها لها دور كبير في رفع نسبة الضغط.

-وفي بعض الحالات التي يتوجب عليها الذهاب للمستشفى للقيام بأخذ "محاليل" تساعد علي رفع مستوي الضغط بالدم.