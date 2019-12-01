شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الشعور بالشبع لا ينشأ فى المعدة بل الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون من الولايات المتحدة من خلال دراسة حديثة، إلى أن الأمعاء وليست المعدة هى التى ترسل إشارة الشعور بالشبع للمخ، للإيعاز للجسم بالتوقف عن تناول الطعام.

وقال الباحثون فى دراستهم التى نشروا نتائجها فى مجلة "سيل" المعنية بأبحاث الخلايا، إن هناك فى الأمعاء أعصابا خاصة تسجل انبساط الأمعاء وترسل إشارة بذلك إلى المخ.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قال أصحاب الدراسة إن نتائجها يمكن أن تبرر لهم النجاح المفاجئ لعمليات تصغير المعدة فى خفض الوزن لدى من يعانون البدانة.

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وأوضح الباحثون أن جسم الإنسان يقيس كمية الطعام وجودته، وينظم في حالته الطبيعية بدقة حجم الطعام الذى نتناوله، والوقت الذى يجب فيه التوقف عن الطعام.

ومن المعروف أن هذه القياسات تحدث بشكل خاص فى العصارة الهضمية، ولكن لم يكن معروفا ما هى الخلايا وطرق الإشارات التى تشارك فى ذلك، حسبما أكد الباحثون.

وقال المشرف على الدراسة زاشارى كنيات من جامعة كاليفورنيا، "مقارنة بمدى أهمية الطعام لحياتنا، فمن الجدير بالملاحظة أننا لا نفهم حتى الآن على وجه الدقة كيف يوقف الجسم الشعور بالجوع عندما نأكل".