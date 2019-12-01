هل كثرة الطعام لها علاقة بزيادة الوزن؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

أفادت دراسة اجرتها مديرة قسم التغذية في مستشفى بريغهام في بوسطن كاتي مكمانوس، عن ان "كثير من الناس يعتادون على نظام غذائي مؤلف من ثلاث وجبات دسمة متباعدة الفترات، ولكن خبراء التغذية يعتقدون أن ذلك يضعف القوة الخاصة بك".



واوضحت الدراسة أن "تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر على مدار اليوم "كل 3 إلى 4 ساعات" يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، لذلك لا تواجهين خطورة افتراس وجبة دسمة مرّة واحدة بعد عودتك من العمل".

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ولفتت الى ان "المختصين ينصحون أن تشتمل كل وجبة على بعض الكربوهيدرات، البروتين، والدهون الأحادية غير المشبعة والصحية، مثل سلطة معها 120 غرام من الدجاج وعليها رشة خفيفة من زيت الزيتون".

ومن المفاهيم الخاطئة التي يتبناها الكثيرون، أن كثرة الطعام تزيد الوزن، والحقيقة أن نوعية الطعام وكمية السعرات الحرارية فيه هي التي تسبب ذلك".

واوضحت الدراسة ان "جسم الإنسان الذي يبذل مجهوداً متوسطاً يحتاج إلى 1.4 من السعرات الحرارية لكل كيلوجرام من وزنه في كل ساعة زمنية".