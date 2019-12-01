شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة جديدة لإزالة الماكياج بطريقة طبيعيّة وصحية لبشرتكِ والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 تعتبر خطوة إزالة الماكياج للنساء من الخطوات الأكثر عبئاً عليهنْ، خصوصاً على اللّواتي اعتدنَ وضع الماكياج يوميّاً، ولأنّ الماكياج ضرورة يوميّة يجب الابتعاد عن الموادّ الكيميائيّة التي تزيله، حيث أنّها تضرّ البشرة، وهناك وصفة لإزالة الماكياج بطريقة طبيعيّة وصحية لبشرتكِ، وهي استخدام قشور البرتقال لتتمتعي ببشرة نضرة ونظيفة.

المكوّنات: 3 حبّات من البرتقال. Advertisements ماء في قدر. الطريقة: قطّعي البرتقال، وخذي القشور وضعيها في ماء القدر، وقومي برفع النار عليها حتى الغليان لمدّة ساعتين. بعد ذلك اتركيه حتى يصبح دافئاً، وقومي بمسح بشرتكِ بالسائل بواسطة القطن، وتحفظ البقيّة في الثلّاجة.

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