ما هي الطرق العلاجية للصلع الوراثي عند الرجال؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

هناك احتمالات من ظهور علامات مبكرة من الصلع الذكوري، من خلال أسباب عديدة قد تؤثر في إضعاف النمو.



ينمو الشعر حسب دورات، وتتضمن كل دورة مرحلة نمو، ومرحلة انتقالية ومرحلة راحة، يتساقط الشعر متأثراً بالعوامل الوراثية، نتيجة لتغير في الهرمونات، وبصيلات الشعر التي تنكمش وتقصر من دورة النمو، وهذه أهم الطرق لعلاج الصلع الوراثي:

- عصير الكزبرة: يمكن الحصول عليه من أوراق الكزبرة، من ثم يطبق على فروة الرأس، لتجد النتائج المفيدة في نمو الشعر الجديد.

- زيت الخردل وأوراق الحناء: تغلى أوراق الحناء مع زيت الخردل وتطبق على المنطقة الذي يظهر فيها الصلع، والتي تكاد تخلو من النمو.

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هذه الطريقة تساعد في نمو الشعر صحياً.

- حليب جوز الهند: حليب جوز الهند هو مصدر غني بالبروتين، ويمكن أيضاً أن يحفز نمو الشعر الجديد، يتم تقسيم هذه الثمرة بعناية للحصول على الحليب، بعد توافره يطبق على فروة رأس الشخص الأصلع، لنمو الشعر الجديد.

- بذور الليمون والفلفل الأسود: يمكن أن تتحول هذه البذور إلى عجينة لتوضع على منطقة الصلع لوقف خسارة المزيد من الشعر.

- عرق السوس، الحليب والزعفران: يضاف القليل من الزعفران إلى الحليب الذي يحتوي على قطع عرق السوس والتي من شأنها تحفيز نمو الشعر الجديد في منطقة الصلع.

- زيت الزيتون، العسل والقرفة: تصنع عجينة من زيت الزيتون، ومن مسحوق القرفة والعسل ويتم تطبيقها على فروة الرأس الخالية من الشعر قبل الحمام، ثم يتم غسله بعد 15 دقيقة لتكون هذه الطريقة علاج مميز للصلع.