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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. لا ترموا قشور الليمون! والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
يعرف الليمون بفوائده الكثيرة، فيحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين "ج"، وفيتامينات ومعادن أخرى وألياف قابلة للتحلل تجعل منه خياراً غذائياً مميزاً للحفاظ على الصحة.
ويميل غالبية الناس عند استهلاك الليمون إلى رمي القشور، من دون أن يعوا فوائدها العديدة، فهي:
1. تحسن صحة البشرة وشكلها : فتساعد على إخفاء النمش والبقع الدانة، إذ يكفي خلط ملعقتين من بودرة قشور الليمون مع قليل من اللبن وملعقة من العسل، ووضع المزيج على الوجه والعنق وتدليكه برفق وبشكل دائري ثم تركه 20 دقيقة قبل غسله بمياه فاترة، وذلك مرتين إلى 3 أسبوعياً.
2. تحارب علامات الشيخوخة : فيُنصح بخلط ملعقة من بودرة قشور الليمون مع أخرى من بودرة الشوفان والقليل من العسل ووضع المزيج على الوجه والعنق طوال 30 دقيقة قبل إزالته بمياه باردة، بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.
3. تزيل الرؤوس السوداء والبيضاء: فيجب خلط كمية من بودرة قشور الليمون مع كمية مماثلة من اللبن ووضع المزيج على الوجه طوال 15 إلى 20 دقيقة ثم تبليل الأصابع وفرك الوجه بشكل دائري، عدة مرات في الأسبوع.
4. تبيض الأسنان : ويكفي فرك الأسنان بقشور الليمون لمدة دقيقتين أو 3، ثم غسل الفم بمياه فاترة، مرتين يومياً.
5. تساعد على تخفيض الوزن : ولا بد من تجفيف قشور عدة حبات ليمون ثم وضع ملعقة منها في كوب من الماء الساخن طوال 120 دقيقة، ثم إزالتها وإضافة قليل من العسل وشرب كوبين من هذا الخليط كل يوم.
ويُنصح عامة، بغسل القشور قبل تجفيفها تحت أشعة الشمس، ومن ثم طحنها وحفظها في وعاء محكم الإغلاق خارج البراد.
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