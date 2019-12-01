دراسة تكشف عن عادات سلبية تؤثر على النمو العقلي للإنسان

الأحد 1 ديسمبر 2019

يقول العلماء إن الخبراء تمكنوا في أثناء إجراء دراسات جديدة من اكتشاف 10 عادات سلبية تؤثر على النمو العقلي للإنسان.



ولا يخفى على أحد أن الإنسان لا يستفيد من كل طاقات مخه، فكثير من الناس لا يعرفون كيف يمكن أن تتغير حياتهم لو استخدموا قدراتهم الكامنة كلها.

ويرى أطباء المستشفيات ومراكز البحوث الطبية أن الشباب ينسون إمكانياتهم العقلية، ما يؤدي إلى انحطاط المجتمع ككل.

وأثبت البحوث أن هناك عشر عادات سلبية تؤثر على نمو العقل وهي كالتالي:

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والعادة السلبية الأولى هي قول "كل شيء ممل". فيما يعتبر الفضول حافزا من الحوافز الرئيسة على الاطلاع على جوهر المسائل وظواهرها.

والثانية تكمن في مصدر واحد للحصول على المعلومات. وبحسب علماء النفس فإن مطالعة مواقع إلكترونية ومدونات من نوع واحد تؤثر سلبا على عمل القسم المركزي للجهاز العصبي.

ويأتي بعد ذلك انعدام طموح في المرتبة الثالثة، فيما يعتبر السعي إلى الصعود في السلم الهرمي من أهم الميزات التي يتصف بها الشباب وهي عادة سلبية.

وبقي العادات السلبية هي ترك الأسئلة، وعدم مواجهة مشاكل الحياة اليومية، ورفض الإبداع، كلها عادات تؤثر سلبا على نشاط الإنسان العقلي.

وتوجد لدى كل إنسان بفطرته صفة في طابعه تحمله على احترام الآخرين، لذلك لا ينبغي ترك تقييم الشخص لذاته.