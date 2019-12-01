شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. أقدم وسيلة في العالم لمنع الحمل! والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 أول طريقة معروفة لمنع الحمل كانت روث التماسيح، وكانت تستعمل عند قدماء المصريين منذ سنة 2000 قبل الميلاد.

Advertisements أما طريقة الاستعمال فكانت بإضافة روث التماسيح الى العسل وبايكربونات الصوديوم لتصنع منه تحاميل مهبلية. وكانت هذه الخلطة تعمل كحاجز لمنع مرور الحيوانات المنوية، وتؤثر على درجة حموضة المهبل بحيث تصبح قاتلة للحيوانات المنوية.

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