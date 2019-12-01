إنفوجراف.. الأمم المتحدة تدعم المجتمعات المحلية لمكافحة الإيدز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "أهمية دور المجتمعات المحلية في تحسين حياة الأشخاص"، يحيي العالم، الأحد، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز لعام 2019. ويعاني 37.9 مليون شخص من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، فيما توفي 770 ألفا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز خلال عام 2018. وينتقل الفيروس عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة جنسية دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة أو عبر استعمال معدات وأدوات طبية ملوثة. ويعد الإيدز من الأمراض الخطرة، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة خاصة في دول العالم النامي، ويوضح الإنفوجراف التالي أهم أهداف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز..



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