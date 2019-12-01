5 علامات تدل على أنه يقع في حبك من بينها استعداده لحل المشكلات وتقبل عيوبك

5علامات يجب أن تنتبه إليها كل امرأة كمؤشر أن هذا الرجل يحبك، ويحاول التقرب منك، إليك أبرز تلك العلامات لا تغفليها؛ لأنها تدل على أنك قد وجدت بالفعل الشخص المناسب وفقاً لموقع power of positivity.

1. مستعد لحل المشاكل

تواجه كل علاقة مشكلات، فالشخص الذي لديه استعداد لتقديم تنازلات يعد ذلك واحداً من أهم مكونات العلاقة الإيجابية، فهو يريدك أن تكوني سعيدًة قدر الإمكان.



2. لا يتوقع منك أن تكوني مثاليً

لا يوجد أحد مثالي فهو يتقبل عيوبك، ويسعى لتحسينها معك دون نقدك دائماً، أو توجيه اللوم فهو يستمع، ويحاول أن يفهم ويحترم قرارتك وطباعك وميولك أغلب الوقت.

3. يظهر لغة الجسد في التعامل معك

يظهر دائماً عند التحدث معك بعض الإيماءات مثل رفع الحاجبين تجدينه يحدق دائماً في عينيك بجانب استماعه بإنصات لك في أغلب الأوقات دون مقاطعتك؛ لأن الدوبامين «هرمون الحب الإيجابي» يؤثر على حجم قزحية العين.



4. الابتسامة

الابتسامة الساحرة أياً كانت الخلافات بينكما، وستجدينه يحاول لمسك، وهي طريقة شائعة لإظهار الجاذبية لشخص ما، لذلك، إذا كان (باحترام) يجد طرقاً ليلمس يدك مثلاً مراراً وتكراراً، فقد يكون في حالة حب! فهو يحاول الاقتراب منك، يجلس بجوارك كلما كان ذلك ممكناً، ويمد يده ليلمسك في كثير من الأحيان، فهو يريد أن يحتضنك أو يلمسك عندما تكونان معاً.

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5 يتحدث عنك مع الآخرين

ستجدينه دائماً فخوراً بك ويخبر الجميع عنك إذا قابلت شخصاً يعرفك، ويقولون إنهم سمعوا الكثير عنك فهذه علامة جيدة، فهو يحاول قضاء الكثير من الوقت معك.

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